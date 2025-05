La Esquinita de Reme

*En una operación secreta que tuvo mucho éxito los Estados Unidos rescataron a la mamá de María Corina Machado y los patriotas que estaban asilados en la Embajada Argentina en Caracas desde tiempo inmemorial y a los que no se le daba el permiso de salida. Una operación extraordinaria.

*La MET gala es uno de los acontecimientos sociales más importantes de New York. Este año la legendaria Diana Ross se apareció con un vestido espectacular después de haberse pasado 22 años sin haber asistido a esta actividad. Otra que no quiso perderse the MET Gala fue la Mala Kamala aunque su vestido no llamó la atención de nadie. Está de capa caída.

*Jan Schakowsky, una congresista demócrata de Illinois anunció que este será su último periodo en la Cámara y que no se postulará en el 2026. Es interesante el enorme número de congresistas y senadores demócratas que no quieren ir a la reelección.

*¡Gretchen Whitmer luce ser la candidata favorita de los demócratas para la presidencia en el 2028! Ya la Mala Kamala perdió a la mayoría de sus seguidores y ahora los demócratas buscan caras nuevas. ¡Veremos qué tal les va en la Feria de la Vida!

*Warren Buffet, CEO y Chairman de Berkshire Hathaway, anunció que planea retirarse a la joven edad de 94 años. Uno de los ejecutivos más triunfadores del planeta, Buffet ha impresionado al mundo empresarial por más de 50 años. Tiene una fortuna de más de $162.000 millones de dólares. ¡Impresionante!

*El presidente Trump anunció que Mike Waltz dejó de ser el encargado de Seguridad Nacional y pasará a ser embajador de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ocupará la posición temporalmente. Marco está ocupando cuatro posiciones importantes en la actualidad y ha llegado a superar a Henry Kissinger en sus obligaciones.

*El cardenal estadounidense Robert Prevost fue elegido nuevo papa. El nuevo sumo pontífice lleva por nombre León XIV.

*La Ciudad de Coral Gables celebró sus 100 años de existencia “con bombos y platillos”. Nuestras felicitaciones para el popular alcalde de la bella Ciudad, Vince Lago, así como a sus concejales y residentes. Coral Gables es un lugar maravilloso que nos llena a todos de orgullo. Una ciudad atractiva para turistas y nacionales.

*David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez de España, está siendo juzgado por varios delitos serios. Un verdadero relajo lo que tiene armado el famoso Pedro Pistolas, en España. ¿Hasta cuándo van los españoles a seguir soportando a este personaje?

*Una juez de Circuito de Milwaukee, Hannah Dugan, fue arrestada por encubrir a un ilegal y proporcionarle una salida mientras era buscado. ¿Qué está pasando en América con los jueces? Es lamentable y preocupante. Si los jueces no siguen las leyes estamos de mal en peor.

*La tasa de desempleo sigue subiendo en Brasil, por cuarta vez consecutiva, llegando al 7%. Lula ha hecho un horrible trabajo como presidente. Sin duda, los socialistas son una verdadera basura.

*Subway ha cerrado cientos de tiendas que no producían una utilidad a la organización terminando (por primera vez) con menos de 30.000 locales en los Estados Unidos.

*El patriota cubano, Frank Alonso, presidente de Unidad Cubana, falleció la semana anterior. Frank junto al querido Armando Pérez Roura, llevó las riendas de la organización anticastrista que tantos simpatizantes tenía. ¡Que en Paz descanse Frank Alonso!

*De Facebook: ¡De acuerdo con el tratado comercial y cultural entre Cuba y España se acaba de exportar de la Habana a Madrid el primer apagón generalizado!

*"Ayer me fui en bicicleta a la licorería a comprar una botella de Whisky. El tipo que me atendió me colocó la botella en una bolsa de plástico y pensé … ¿Y si me caigo y rompo la botella…? Entonces, me la tome ahí mismo. ¡No me van a creer que acertada fue mi decisión…! ¡De regreso a la casa me caí como 20 veces!"