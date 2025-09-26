La Esquinita de Reme

*ABC sacó del aire a Jimmy Kimmel por los comentarios absurdos que hizo de Charlie Kirk después de su asesinato. Falta de todo que se hable de una forma inaceptable de un líder decente, padre de familia y alguien admirado en el país por los demócratas y republicanos. Después que dijeron los de ABC y Disney , que esta suspensión era indefinida, al cabo de los seis días anunciaron que Kimmel volvería el martes 23, sorprendiendo a aliados y competidores. Las explicaciones que dio Kimmel, definitivamente no convencieron a nadie. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasó?

*Kimberly Guilfoyle, quien por años fue la compañera inseparable de Donald Trump Jr., y que inclusive recibió el anillo de compromiso para casarse con él, fue finalmente confirmada por el Senado para asumir las responsabilidades de Embajadora de Estados Unidos en Grecia. Kimberly estuvo casada con el Gobernador de California y aspirante presidencial demócrata.

*Trump anunció que la Medalla de la Libertad se le otorgará este año al famoso neurocirujano, Ben Carson. El acto se celebrará en la Casa Blanca en una fecha que aún no se ha anunciado.

*El fabuloso gobernador de la Florida, Ron DeSantis, intervino en las elecciones municipales de Miami donde participan una docena de candidatos, y dio su apoyo al coronel Emilio González, quien fuera director de Inmigración en épocas de George Bush y también participó en las administraciones de Ciudad de Miami y la dirección del Aeropuerto. Hombre de grandes conocimientos ha querido competir en estas elecciones para “traer respeto a la ciudad”. Van a ser unas elecciones muy interesantes.

*La segunda visita de Estado al Reino Unido por parte del presidente Trump y la primera Dama fue todo un éxito. Y que orgullo para todos los cubanos ver al secretario de Estado, Marco Rubio, sentado al lado del Rey Carlos en la impresionante cena. ¿Errores? Puede haberlos, pero serían mínimos frente a un despliegue tan espectacular de éxitos. ¡Que Dios siga acompañando a los Estados Unidos y a sus gobernantes!

*La Mala Kamala está publicando un libro que cubre el periodo de tiempo de su aspiración presidencial. En él confiesa que su selección para vicepresidente era el secretario Buttiegieg pero decidió no ponerlo en el ticket por su condición de homosexual. Eso podría haberla perjudicado. Se le olvidó que el payaso que finalmente la acompañó le hizo mucho daño pero que nada podría salvarla, aunque hubiese llevado a Supermán en el ticket. No creo tenga mucho éxito con esta publicación. ¡Veremos!

*Erika Kirk, la carismática esposa del difunto Charlie Kirk, fue elegida de forma unánime como CEO de la organización Turning Point que fundó su esposo. Erika ha demostrado una valentía y unas condiciones de liderazgo extraordinarias. Nos alegramos de que Erika pueda continuar promoviendo la libertad y el respeto a los derechos humanos desde esa nueva posición.

*Por primera vez en mucho tiempo la Reserva Federal cortó la tasa de intereses en un cuarto de punto. La verdad que Powell ha impedido a los Estados Unidos de una mayor recuperación económica por su “empecinamiento” con mantener los intereses altos. Esperamos que en la próxima reunión rebajen, por lo menos, medio punto.

*La neuróloga de la Universidad de Miami, Michelle Bravo, fue eliminada y suspendida por sus declaraciones acerca de Charlie Kirk. ¡Increíble!

*Michael McCaul, congresista republicano de Texas, anunció que no aspiraría de nuevo a su asiento en la Cámara de Representantes. Después de 20 años representando a Texas, McCaul se mueve a la empresa privada. Nuestros mejores deseos para un congresista que ha sido un amigo para la causa de la libertad en el hemisferio.

*El presidente Trump declaró que está nombrando a Antifa como una organización terrorista. Un golpe fuerte a los que laboran por todo tipo de asalto a la democracia y estabilidad del país.

*En los Latín Grammy, que se celebrarán en noviembre en Las Vegas, fueron nominados Malena Burke y Meme Solís en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional. Nuestras felicitaciones a Malena y Meme por una merecida nominación.

*Karol G cantó junto a Andrea Bocelli en el Vaticano, en una producción extraordinaria. La colombiana se lució en sus interpretaciones. ¡Felicidades!

*El fabuloso artista español Raphael regresará a Miami el 8 de mayo del 2026 donde actuará en el James L. Knight Center. ¡Mucho Raphael!

*La maestra le dice a su alumno: A ver dígame Pablito, ¿Qué pasa si le corto una oreja? -Me quedo sordo maestra. ¿Y si le corto la otra oreja? Me quedo ciego. ¿Por qué Pablito? - dijo asustada la maestra. Se me caen los espejuelos maestra.