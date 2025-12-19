La Esquinita de Reme

*Maria Corina Machado sufre una fractura vertebral desde su peligrosa salida de Venezuela y su difícil viaje a Oslo. Ahora irá a España a ver a unos médicos para resolver asuntos que había dejado pendientes. Después vendrá a Washington a entrevistarse con el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Finalmente es posible que venga a Miami a visitar a venezolanos en el exilio y amigos cubanos de años. ¡Si viene a Miami le daremos un fuerte abrazo como ella se merece!

*En un país culto y maravilloso que despierta la admiración del mundo, Australia, se produjo en esta semana uno de los crímenes de odio más violentos y odiosos del mundo. Ocurrió en Sydney’s Bondi Beach, donde un ataque cobarde contra la comunidad judía, que celebraba la primera noche de Hannukah, creó un espectáculo dantesco. Quince personas fueron vilmente asesinadas y cerca de 40 más se encuentran heridas en los hospitales locales. El primer ministro de Australia llamó a este ataque “diabólico acto antisemita”. Un hombre que estaba cerca del lugar de los hechos desarmó a uno de los atacantes, posiblemente salvando muchas vidas. De los dos atacantes uno murió en el lugar y el otro está detenido y en el hospital.

*El Consejo Electoral de Honduras tuvo que perder varios días revisando las boletas de votación para elegir presidente. Finalmente, la esposa del hombre del sombrero (Xiomara Casado) que aspiraba a dar un golpe de Estado no pudo hacerlo y el ganador resultó ser Salvador Nasralla. Trump había apoyado al derechista Nasry Asfura que obtuvo el 39.64% de los votos frente al 40.27 que consiguió Nasralla y por último Moncada del grupo gobernante con un patético 19%.

*Mike Lindell, el hombre de las almohadas (My Pillow) se inscribió para aspirar a gobernador de Minnesota. Lindell es un hombre trabajador y un leal republicano. Aunque no va a ser fácil puede llegar a ocupar esa importante posición para satisfacción de miles de personas.

*En un fin de semana sangriento dos jóvenes estudiantes de Brown University fueron asesinados por alguien que aún no ha sido identificado al momento de escribir esta nota. Ella Cook, una bella e inteligente joven, que era vicepresidente de los estudiantes conservadores de la universidad, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, quien aspiraba a ser neuro-cirujano resultaron ser las víctimas. Ocho alumnos también resultaron heridos.

*Muchos se pregunta por qué los “famosos” archivos de Epstein no salieron a la luz pública en los cuatro años que gobernó Biden. Ahora se aparece el “descocado” congresista demócrata Jamie Raskin para declarar muy tranquilamente que era porque “estaban muy ocupados”. ¡Trozo de descarado!

*Estados Unidos canceló los programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Según informes todos los comprendidos en este programa deberán abandonar Estados Unidos antes del 14 de enero.

*La congresista demócrata de Texas Jasmine Crockett anunció su postulación para el Senado federal. La Crockett es una de las congresistas más problemáticas e irresponsables. ¡No creo tenga un chance de salir electa!

*En la lista de las mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes aparece una sola estadounidense: Susie Wiles, la jefe de Despacho de la Casa Blanca.

*Felicidades al cubano Fernando Mendoza por ganar el trofeo Heisman. ¡Un orgullo para los cubanos, los alumnos del Christopher Columbus High School y todos los miamenses!

*Los resultados de las elecciones de Chile fueron un renacer para la democracia en el continente. El líder católico, conservador y profundo anticomunista Jose Antonio Kast resultó electo presidente del país con una avalancha de votos. Dejó a la comunista, Jeanette Jara, en estado de shock. En esta semana se supo que la expresidenta Michelle Bachelet le había dado su voto a la Jara.

*Bob Reiner, el famoso director de cine, nacido en el Bronx en New York, se convirtió en uno de los enemigos más encarnizados del presidente Donald Trump. El domingo pasado su hija descubrió su cadáver junto al de su esposa en su residencia de Los Ángeles. Varias publicaciones socialistas y liberales dijeron que el culpable era Trump, pero las autoridades apresaron al hijo de ambos a quien están acusando de ser el autor material del asesinato. Reiner fue el director de varias películas muy populares, entre ellas When Harry met Sally.

*”¿Dónde está el bebé de la casa?”, “Mamá por favor, ya tengo 22 años, ¿estoy grande no?”, “Entonces te vas a buscar trabajo sinvergüenza, mantenido”, “No es pa´ tanto mamá, aquí ´toy”.