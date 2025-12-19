viernes 19  de  diciembre 2025
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

*Maria Corina Machado sufre una fractura vertebral desde su peligrosa salida de Venezuela y su difícil viaje a Oslo. Ahora irá a España a ver a unos médicos para resolver asuntos que había dejado pendientes. Después vendrá a Washington a entrevistarse con el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Finalmente es posible que venga a Miami a visitar a venezolanos en el exilio y amigos cubanos de años. ¡Si viene a Miami le daremos un fuerte abrazo como ella se merece!

*En un país culto y maravilloso que despierta la admiración del mundo, Australia, se produjo en esta semana uno de los crímenes de odio más violentos y odiosos del mundo. Ocurrió en Sydney’s Bondi Beach, donde un ataque cobarde contra la comunidad judía, que celebraba la primera noche de Hannukah, creó un espectáculo dantesco. Quince personas fueron vilmente asesinadas y cerca de 40 más se encuentran heridas en los hospitales locales. El primer ministro de Australia llamó a este ataque “diabólico acto antisemita”. Un hombre que estaba cerca del lugar de los hechos desarmó a uno de los atacantes, posiblemente salvando muchas vidas. De los dos atacantes uno murió en el lugar y el otro está detenido y en el hospital.

Lee además
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
ESPERANZA

"La sociedad venezolana quiere justicia y habrá justicia"
María Corina Machado anuncia live con Rosa María Payá.
RECONOCIMIENTO

Rosa María Payá destaca el Nobel a María Corina Machado como emblema de esperanza democrática

*El Consejo Electoral de Honduras tuvo que perder varios días revisando las boletas de votación para elegir presidente. Finalmente, la esposa del hombre del sombrero (Xiomara Casado) que aspiraba a dar un golpe de Estado no pudo hacerlo y el ganador resultó ser Salvador Nasralla. Trump había apoyado al derechista Nasry Asfura que obtuvo el 39.64% de los votos frente al 40.27 que consiguió Nasralla y por último Moncada del grupo gobernante con un patético 19%.

*Mike Lindell, el hombre de las almohadas (My Pillow) se inscribió para aspirar a gobernador de Minnesota. Lindell es un hombre trabajador y un leal republicano. Aunque no va a ser fácil puede llegar a ocupar esa importante posición para satisfacción de miles de personas.

*En un fin de semana sangriento dos jóvenes estudiantes de Brown University fueron asesinados por alguien que aún no ha sido identificado al momento de escribir esta nota. Ella Cook, una bella e inteligente joven, que era vicepresidente de los estudiantes conservadores de la universidad, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, quien aspiraba a ser neuro-cirujano resultaron ser las víctimas. Ocho alumnos también resultaron heridos.

*Muchos se pregunta por qué los “famosos” archivos de Epstein no salieron a la luz pública en los cuatro años que gobernó Biden. Ahora se aparece el “descocado” congresista demócrata Jamie Raskin para declarar muy tranquilamente que era porque “estaban muy ocupados”. ¡Trozo de descarado!

*Estados Unidos canceló los programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Según informes todos los comprendidos en este programa deberán abandonar Estados Unidos antes del 14 de enero.

*La congresista demócrata de Texas Jasmine Crockett anunció su postulación para el Senado federal. La Crockett es una de las congresistas más problemáticas e irresponsables. ¡No creo tenga un chance de salir electa!

*En la lista de las mujeres más poderosas del mundo de la revista Forbes aparece una sola estadounidense: Susie Wiles, la jefe de Despacho de la Casa Blanca.

*Felicidades al cubano Fernando Mendoza por ganar el trofeo Heisman. ¡Un orgullo para los cubanos, los alumnos del Christopher Columbus High School y todos los miamenses!

*Los resultados de las elecciones de Chile fueron un renacer para la democracia en el continente. El líder católico, conservador y profundo anticomunista Jose Antonio Kast resultó electo presidente del país con una avalancha de votos. Dejó a la comunista, Jeanette Jara, en estado de shock. En esta semana se supo que la expresidenta Michelle Bachelet le había dado su voto a la Jara.

*Bob Reiner, el famoso director de cine, nacido en el Bronx en New York, se convirtió en uno de los enemigos más encarnizados del presidente Donald Trump. El domingo pasado su hija descubrió su cadáver junto al de su esposa en su residencia de Los Ángeles. Varias publicaciones socialistas y liberales dijeron que el culpable era Trump, pero las autoridades apresaron al hijo de ambos a quien están acusando de ser el autor material del asesinato. Reiner fue el director de varias películas muy populares, entre ellas When Harry met Sally.

*”¿Dónde está el bebé de la casa?”, “Mamá por favor, ya tengo 22 años, ¿estoy grande no?”, “Entonces te vas a buscar trabajo sinvergüenza, mantenido”, “No es pa´ tanto mamá, aquí ´toy”.

Temas
Te puede interesar

Ana Corina Machado Sosa: "La libertad es una elección que se renueva día a día"

La reversión del daño antropológico en Venezuela

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU suspende programa de lotería de "green cards" tras el ataque en Universidad de Brown

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Seis soldador allecieron en un atentado del ELN en el norte de Colombia
ATENTADO

Seis soldados mueren en ataque del ELN con drones y explosivos contra base militar en Colombia

Te puede interesar

La clausura de la estación se suma a una tendencia que ha afectado a otras instancias comunicacionales.
INVESTIGACIÓN

Cierre de Radio Mambí pudo ser premeditado

Por Carlos Armando Cabrera
La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

Helicópteros de ataque de Estados Unidos con misiles aire-superficie guiados con precisión.
'Ataque ojo de halcón'

Pentágono lanza operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta al ataque contra tropas de EEUU

Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad de Doral.
CIUDAD EMPRESARIA

Doral anuncia plan de choque para contrarrestar posible eliminación de impuestos estatales

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU