La Esquinita de Reme

*Antes de terminar el 2025, quiero darle las gracias a Ron DeSantis por haber sido un gobernador ejemplar y un republicano con vergüenza. Lástima que elementos de su propio partido hayan tratado de hacerle daño para desaparecerlo del panorama nacional. ¡Mucho lo vamos a extrañar después que deje de ser nuestro gobernador! ¡Qué Dios lo bendiga y a su familia!!

*La recién electa alcaldesa de la Ciudad de Miami, la demócrata Eileen Higgins, propone al también demócrata James Reyes como administrador de Miami. Reyes, de ser aprobado por la Comisión el 8 de enero reemplazará a Art Noriega. Reyes fue el candidato demócrata para sheriff en las elecciones que ganó Rosie Cordero. ¡Bingo!

*Marjorie Taylor Greene, la supuesta líder conservadora de Georgia, ha armado “tremendo revolú” al convertirse de una admiradora de Trump a una fuerte enemiga. Aparentemente la Greene está aspirando a ser otra de las “voces” del programa de ABC “The View”. Intrigada por los altos salarios que perciben dos de las animadoras principales, la Taylor Greene “está echada a correr”.

*La reunión de Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, aparentemente fue muy exitosa. Ya se ha llegado a un acuerdo en el 95% de los temas

*Son muchos los que piden un Premio Pulitzer para el joven Nick Shirley, quien solo con su cámara “destapó” la seria corrupción en Minnesota, Tim Walz, el payaso que la Mala Kamala seleccionó como candidato viceppresidencial en las últimas elecciones es el gobernador del Estado donde lo somalíes han “robado hasta los clavos”. El “peor” caso de fraude en Estados Unidos.

*Karoline Leavitt, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca y, posiblemente la mejor que ha tenido este país, anuncia que dará a luz en mayo 2026. Karoline es una ametralladora contestándole a la prensa y los hace lucir muy mal cuando tratan de hacerle preguntas difíciles. ¡Una verdadera estrella!

*El 29 de diciembre se celebra el aniversario de la defunción del destructor de Venezuela, Hugo Chávez, que fue a morir a Cuba comunista dejándo el camino a “otro salvaje”, Nicolás Maduro. Chávez y Maduro, monitoreados por Cuba, han podido destruir a una de las economías más sólidas de las Américas. ¡De llorar!

*Trump ordenó bombardeos selectivos en Nigeria contra los grupro de Isis. Hay que destacar que el presdente de los Estados Unidos tiene una lucha mortal contra los asesinos y delincuentes. También luce que está de acuerdo con el Gobierno de Nigeria para hacer las incursiones en su territorio.

*¿Se acuerdan de la republicana de Wyoming que se enfrentó a Liz Cheney y la hizo polvo haciéndola perder? Se llama Harriet Hageman y va a dejar su cómodo asiento en la Cámara de Representantes para aspirar al Senado en el asiento que deja vacante Cynthia Lummis. ¡Éxitos Harriet!

*Una gran noticia. El por entaje de asesinatos en el país ha bajado por el año casi 20% menos que el año anterior llegando a cifras no vistas desde el 2006. Lo mismo sucede con los robos de autos, asaltos y violaciones. La política de apoyo a las fuerzas de seguridad está dando resultados.

*Después de más de tres semanas de revisiones y más revisiones, Honduras y el Consejo Electoral anuncia que Tito Asfura ha sido elegido presidente del país para reemplazar a la inepta socialista Xiomara Castro. Otro paso de avance en Centroamérica para eliminar a los zurdos y virar hacia la derecha. ¡Felicidades presidente Asfura!

*El país hermano de Trinidad y Tobago, que está fuertemente en contra del narco-régimen del dictador analfabeto Nicolás Maduro, ha facilitado el uso de las instalaciones de ese país a las fuerzas de los Estados Unidos. Gracias Trinidad y Tobago por contribuir con la democracia en nuestro hemisferio.

Enrique Iglesias y Ana Kournikova le dan la bienvenida al hijo No. 4 de la pareja. Felicidades a los papas y los abuelitos.

*Trump está pidiendo el restablecimiento del Keystone XL Pipeline. ¡Interesante!

*Reykjavik en Islandia es la ciudad más segura del mundo seguida de Copenhague, Zúrich, Ámsterdam y Honolulu. ¡Muy interesante!

*El “sex symbol” del cine francés Brigitte Bardot murió en su nativa Francia a los 91 años de edad. Después de varios éxitos, Brigitte se retiró para dedicarse a crear una fundación para abogar por el cuidado de los animales. Famosa y admirad, fue una luchadora de derecha (algo raro en el mundo del arte). ¡Descans en paz BB!

*El mono está chiflando en la costa oeste y en el la este. El frío es intenso y la temperatura bajarâ en Miami en fin deaño. ¡Feliz Año Nuevo a todos!

*Muchas felicidades y un año nuevolleno de bendiciones!!

*Me dijo mi esposa: -¿Por qué no me tratas como cuando éramos novios? Así que la llevé al cine, a cenar... y la dejé en casa de sus papás.

