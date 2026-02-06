La Esquinita de Reme

* Marco Rubio es definitivamente la estrella de la administración de Donald Trump. Capacitado y seguro de sí mismo compareció al Congreso y les dio una lección a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado acerca de temas internacionales. Rand Paul, un republicano frustrado, intentó “apagarlo”, pero Marcó brilló con luz propia. ¡Qué clase de líder tenemos en nuestro compatriota!

*En Wisconsin aparecen 7.4 millones de votantes registrados. Sin embargo, el estado solo tiene cuatro millones de adultos viviendo en él. ¿Qué se les ocurre?

*Siguen saliendo más y más basura de los archivos de Epstein. Ahora el agraciado es nada más y nada menos que el fundador de Microsoft, Bill Gates, quien fundó y dirigió su empresa hasta hace pocos años. En los documentos de Epstein aparece que Gates se acostó con una rusa que le pegó una enfermedad que tuvo que combatir con dosis fuertes de antibióticos. Gates se casó en una playa sin zapatos y sus padres sufrían con sus excentricidades. Pero, sin duda, pudo llegar a poseer una fortuna extraordinaria convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo.

*Delcy Rodríguez, por presión de Estados Unidos, anunció el cierre de la prisión del Helicoide y la libertad para todos los presos políticos. Hay más de 700 presos solamente en una de las prisiones. Venezuela necesita vivir en paz y libertad.

*Hay en la actualidad una seria competencia para decidir cuál de los dos es el más bruto e incapacitado. La competencia es entre los dos senadores demócratas de Hawaii: Marie Hizono y Brian Schatz. ¡Qué par de zocotrocos!

*La plata subió a $103.405 la onza por primera vez en la historia. En las últimas semanas el precio de la plata subió de $29.62 a $103 la onza.

*La Reserva Federal mantuvo los intereses bancarios sin cambio alguno en su reunión de enero. Sin embargo, hubo dos disidentes en la junta, Waller y Miran, que votaron a favor de una reducción de 25bp. Miran había apoyado un corte de 50bp en diciembre 2025.

*El Gobierno comunista de Cuba ha decidido montar una seria acción de represión contra el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer. Está siendo perseguido a donde quiera que vaya y se le asignan milicianas para que lo abucheen, le griten y traten de imposibilitarle su trabajo. ¡Cobardes y patéticos pronto tendrán que doblegar sus métodos!

*La senadora de la Florida Ashley Moody va a elecciones en este año. Los demócratas están gastando hasta los clavos para elegir a Alexander Vindman para la posición que ocupa Moody, pero les va a ser difícil ganarle a quien fue una impecable fiscal general de la Florida hasta que el gobernador DeSantis la nombró para sustituir a Marco Rubio. Es una mujer decente y está haciendo un gran trabajo en el Senado.

*El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una vergüenza para su país. En su último discurso público donde lucía “pasadito” blasfemo a nuestro señor Jesucristo en forma vulgar. No es digno de representar a un pueblo culto y de principios. ¡Qué pena!

*La senadora Amy Klobuchar anunció su aspiración a la gobernación de Minnesota. Creo que como el Estado está en candela mandaron a Amy a correr y dejar la senaduría para asegurar la gobernación. Veremos qué pasa en noviembre.

*La historia de George Feldenkreis, el cubano judío que creó un imperio textil en el exilio llegó al cine y la premier de la película se exhibió durante el Festival de Cine judío de nuestra ciudad. El hombre de Perry Ellis y otras marcas famosas fue homenajeado a teatro lleno. Muy sentidas demostraciones de admiración y cariño.

*El presidente Trump declaró su intención de nombrar a el senador Ted Cruz para la Corte Suprema tan pronto exista una vacante. Muy buena decisión y excelente candidato con un gran conocimiento para esta posición.

*El congresista republicano de la Florida Vern Buchanan anunció que no se postulará más al Congreso. Buchanan, uno de los congresistas más ricos del Congreso, reportó que tiene una fortuna de $261.77 millones de dólares producto de sus múltiples agencias de automóviles. Buchanan tiene 74 años y ha servido a la Florida por 20 años. ¡Perdemos un buen amigo!

*Un gato maullaba y ningún ratón se dejaba atrapar. Entonces el gato cambió de táctica y empezó a ladrar y los ratones iban saliendo de sus escondites. El gato atrapó a un ratoncito y éste le dijo: “¡Eres un tramposo! Sí eres un gato, ¿por qué ladras?” El gato, muy serio, le respondió: “¡Mijo, es que hoy en día el que no sepa dos idiomas, se muere de hambre!”