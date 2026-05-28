Guatemala confirma que EEUU le presta "asistencia" en operaciones contra el narcotráfico en su territorio

El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, denunció que el Ministerio Público actúa con intenciones políticas que buscan desestabilizar a su Gobierno y debilitar los movimientos sociales

CIUDAD DE GUATEMALA.- El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves que Estados Unidos prestará "asistencia" a sus fuerzas de seguridad para realizar operaciones contra los cárteles del narcotráfico que operan en el país. Esto después de que las autoridades guatemaltecas la solicitaran al Pentágono, pero negaron que se trate de operaciones "militares extranjeras".

La información fue difundida a través de las redes sociales de la Administración del presidente Bernardo Arévalo . "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", aseguraron.

De esta manera, salieron al paso de "información que circula en medios de comunicación", después de que fuentes citadas por The New York Times aseguraron que las autoridades de Guatemala aceptaron llevar a cabo ataques conjuntos con el Ejército de Estados Unidos dentro del país para hacer frente a organizaciones que trafican con droga.

Consultado por la prensa local, Arévalo expresó que la asistencia estadounidense se basará en equipos, capacitación y apoyo en planificación de operaciones en el aspecto estratégico y táctico.

"Hemos hablado de las posibilidades de intensificar la colaboración que ha venido teniendo lugar en el marco de los acuerdos bilaterales ya existentes entre ambos países, que son los que definen las relaciones. De manera que en este momento hemos hecho una solicitud, efectivamente, para que nos apoyen en la lucha del gobierno contra los cárteles de la droga", argumentó.

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuatemalaGob/status/2060049209575755938?s=20&partner=&hide_thread=false No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional. pic.twitter.com/6kYzpIUoz2 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) May 28, 2026

El Ejecutivo guatemalteco indicó que Washington confirmó los términos de la cooperación recogidos en la solicitud durante una conversación telefónica que mantuvieron el presidente Arévalo, el ministro de Defensa, Henry Saenz, y el ministro de Exteriores del país, Carlos Martínez, con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

En una carta enviada por el ministro de Defensa al jefe del Pentágono, el 23 de mayo, se señaló que la petición de asistencia se enmarca en el "compromiso y membresía (de Guatemala) dentro de la Coalición Anticárteles de las Américas para luchar contra el narcoterrorismo dentro de nuestro país y en el hemisferio".

Laboratorio de narcotráfico

Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron el miércoles de la localización en el suroeste del país, en la frontera con México, de un sofisticado complejo de tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años.

De acuerdo con el ministro de Defensa, el hallazgo se produjo en el marco de la “Operación Cinturón de Fuego”, un megaoperativo de seguridad desplegado por el gobierno y el Ejército de Guatemala para blindar sus fronteras y contener el crimen organizado

“Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo, ya para consumo de lo que es la cocaína”, afirmó. el funcionario,

FUENTE: Con información de Europa Press/Prensa Libre