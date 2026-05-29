viernes 29  de  mayo 2026
OPINIÓN

La inteligencia artificial y su impacto en la fe cristiana

La tecnología avanza con rapidez, pero la fe cristiana recuerda que ninguna creación humana puede sustituir la dignidad

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Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

La inteligencia artificial representa hoy uno de los grandes desafíos espirituales y antropológicos de nuestro tiempo.

La tecnología avanza con rapidez, pero la fe cristiana recuerda que ninguna creación humana puede sustituir la dignidad, la conciencia y el alma eterna de la persona.

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Ya desde hace tiempo la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II y la reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV. Además de los aportes del Centro de Estudios Convivencia resaltan:

El hombre es el único ser en la creación visible capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre es el único ser en la creación visible capaz de conocer y amar a su Creador.

La inteligencia artificial podrá imitar la inteligencia humana, pero jamás podrá reemplazar la esencia eterna del hombre.

¿Por qué? La IA no tiene alma; no puede amar; no puede orar; no puede sufrir y no puede redimirse.

La inteligencia artificial podrá imitar la inteligencia humana, pero jamás podrá reemplazar su divinidad.

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