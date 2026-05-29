La inteligencia artificial y su impacto en la fe cristiana

La inteligencia artificial representa hoy uno de los grandes desafíos espirituales y antropológicos de nuestro tiempo.
La tecnología avanza con rapidez, pero la fe cristiana recuerda que ninguna creación humana puede sustituir la dignidad
La inteligencia artificial representa hoy uno de los grandes desafíos espirituales y antropológicos de nuestro tiempo.
La tecnología avanza con rapidez, pero la fe cristiana recuerda que ninguna creación humana puede sustituir la dignidad, la conciencia y el alma eterna de la persona.
Ya desde hace tiempo la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II y la reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV. Además de los aportes del Centro de Estudios Convivencia resaltan:
La inteligencia artificial podrá imitar la inteligencia humana, pero jamás podrá reemplazar la esencia eterna del hombre.
¿Por qué? La IA no tiene alma; no puede amar; no puede orar; no puede sufrir y no puede redimirse.
La inteligencia artificial podrá imitar la inteligencia humana, pero jamás podrá reemplazar su divinidad.