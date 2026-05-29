Wall Street abre al alza en medio del entusiasmo por la IA

Wall Street abrió al alza este viernes, en medio del entusiasmo por las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y con los inversionistas esperanzados en un acuerdo para terminar el conflicto en Oriente Medio.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones ganaba 0,21%, el Nasdaq avanzaba 0,16% y el amplio S&P 500 conseguía 0,18%.

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Las acciones del grupo de informática Dell se dispararon más de 30% a la apertura de Wall Street, para alcanzar una cotización de 419,75 dólares por acción, lo que lleva su capitalización bursátil a cerca de 273.000 millones de dólares.

Dell presentó resultados trimestrales y previsiones muy por encima de las expectativas.

La Bolsa de Nueva York cerró con nuevos récords el jueves, beneficiándose del buen desempeño de varias empresas tecnológicas y el optimismo sobre un acuerdo entre Washington y Teherán para una tregua duradera.

Los tres principales índices de Wall Street continuaron con su racha de récords: el Dow Jones avanzó 0,05% hasta los 50.669,77 puntos, el Nasdaq ganó 0,91% hasta los 26.917,47 puntos y el S&P 500 alcanzó los 7.563,78 puntos, un avance de 0,58%.

En el plano geopolítico, "el mercado sabe que la cuestión no es si se alcanzará un acuerdo (sobre Oriente Medio), sino cuándo", explicó Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

La motivación de los inversores

Fuentes estadounidenses señalaron a la AFP que Estados Unidos e Irán han establecido un marco de acuerdo que prevé una extensión del alto el fuego de 60 días. El trato aún debe ser validado por Donald Trump, según explicaron.

Esta información dio un impulso al mercado, que evolucionaba a la baja al inicio de la sesión.

"Cualquier noticia que indique que un acuerdo está a la vista o que nos estamos acercando a él será bien recibida por el mercado", añadió el analista.

Wall Street también se benefició de una nueva ola de compras en determinados valores tecnológicos.

La acción de la compañía de computación en la nube Snowflake se disparó más de un 36% hasta los 239,20 dólares, impulsado por unos resultados trimestrales por encima de las previsiones y el anuncio de una inversión plurianual de 6.000 millones de dólares en Amazon Web Services.

El fabricante de chips Arm Holdings ganó más de un 10% hasta los 335,27 dólares por acción.

En otros valores, la acción de IBM creció 3,53% hasta los 264,22 dólares, que se benefició del anuncio de una inversión de más de 10.000 millones de dólares en el desarrollo de la computación cuántica.

FUENTE: Con información de AFP.