La locura lo cura todo y yo estoy curado de espanto

Últimamente me han tocado vivir episodios de locura que me hacen reflexionar que quizás la demencia es lo que prima sobre la normalidad.

Vivimos en un mundo en que lo Maduro se pudre en prisión, un Padrino se ha quedado sin ahijado, el Cabello anda descabellado y Rodríguez Hnos. Suciedad Anónima, dice “Sí, mi patrump,” y se controla un país por control remoto.

Hay un rubio que hace a Rubio virrey y que va a liberar una isla tropical y otra que hay que descongelar primero. Hay un Petro petrificado de miedo y un cocalero escondido entre hojas de coca. La presidenta de México es fronteriza y El Libertador se lleva muy bien con El Salvador.

Ahora vamos a llenar el tanque en Maracaibo, a las orillas del recién bautizado Mar-a-Lago, el antiguo Mar Caribe. Cuba, ahora entre el Golfo de América y el Mar-a-Lago, tendrá que pactar pues “no sólo de pan vive el hombre” sino también “de toda gota que viene de El Libertador”. Estas aguas que antes bañaban la isla con el “cálido abrazo del colectivismo” de sus camaradas ya no serán tan cálidas para los bañistas que escasean más que las langostas.

El Líder del Mundo Libre es hoy por hoy el Rey del Mundo. El poderío de su corte se revela impresionante y explosivamente en todos los continentes, longitudes y latitudes. Es un líder NATO, OTAN ultranacionalista que deja perplejos a los izquierdistas. Donde El Libertador (otro de sus múltiples títulos) impera, no hay “non plus ultra”; al contrario, con visión 20-20 satelital Muskea por doquier sin creer en cuentos chinos de Caminos de Seda.

Las rivales de la Chevron, Exxon y Conoco, la Rosnef, la Lukoil y la Gazprom se las ve muy falta de energía en el Mar-a-Lago. Y el Foro de São Paulo se acabará cuando Bolsonaro e Filio, Sociedad Auténtica, se instalen en la Selva del Amazonas donde el Mato es Grosso.

Las drogas fuera de las farmacias irán desapareciendo, como lo hará el Ayatolete de Irán que compartirá con el sirio su dasha. Y los Hijos de Putín se tendrán que dedicar a ser caseros de los ex enchufados que sean expulsados de sus actuales madrigueras.

El hombre anaranjado construye su Arco de Trump y su Salón de Versailles (sin croquetas) y en cada municipio de Cuba, Venezuela y Nicaragua habrá un obelisco a “Tron,” El Don”, (otros de sus múltiples apelativos).

Y los que se preguntaban: ¿Y los Estados Unidos, Irán o no Irán, y si no, Pakistán? Ya vieron que fueron, y muy bombásticamente, y hasta Irán lo veremos libre tras las persianas de atemorizadas mulas, que de paso ya no serán necesarias para llevar pacotilla a Cuba.