La normalización de los autoritarismos y de la injusticia

Cuando en 1951, Hannah Arendt desentrañó las corrientes subterráneas en la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario, lo definió así: "El totalitarismo es una forma de gobierno que reemplaza la política con la ideología" (Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, 2006), sin embargo, en el presente habría que renovar este enfoque ya que presenciamos nuevos modelos totalitarios sin ideologías que los sustenten. Anne Applebaum en “Autocracy, Inc.” (Anne Applebaum, Autocracy, Inc: The Dictators Who Want to Run the World, Allen Lane Publisher, 2024), en su ensayo sobre el funcionamiento de las autocracias modernas, argumenta que en el siglo XXI ha surgido un sistema de colaboración entre regímenes autoritarios desde distintos continentes, que cooperan entre sí de manera pragmática para mantenerse en el poder, enriquecer a sus élites y socavar a las democracias, una especie de "corporación global del autoritarismo". La autora indica que los autoritarismos actuales son adaptativos, flexibles, y están interconectados para amparar la corrupción sistémica en la que sus líderes controlan los recursos económicos, industrias clave y redes financieras internacionales legales e ilegales. El control de la información, la manipulación de medios, censura, desinformación, uso de métodos de propaganda común, tanto interna como externa es otro de los rasgos distintivos, a la par de la persecución de opositores, presos políticos, limitación de libertades civiles, eliminación intelectual y física de opositores. Entre los países citados en “Autocracy, Inc.", destacan: Rusia, China, Irán, Venezuela, Bielorrusia, Arabia Saudita, Catar, entre otros.