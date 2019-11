La decisión era firme pero, a veces, en noches de insomnio, los personajes me pellizcaban exigiendo conocer sus turbadores derroteros. Al final, ganaron. Entre 2017 y 2018 retomé la historia, volví a beberme su personalidad, y fui encontrando página a página la salida a su historia hasta alcanzar un final que en nada se parecía al original que, por otra parte, no era capaz de recordar.

No daré detalles. La novela duerme en mi cajón el sueño de los justos, de los editores justos, que son minoría, y entretanto aún no he tenido tiempo entre libro y libro para tomar alguna decisión sobre su futuro. Y sin embargo, hoy todos los personajes han reaparecido en mi vida y me han sumido en el desconcierto. Me gustaría inventarme algo acorde a la bohemia que un día soñamos pero, para mi bochorno, es tan estúpido como lo voy a relatar.

Buscaba en casa una caja donde guardo unos zapatos bien mullidos y gruesos. España está bajo el primer invierno del otoño y quería tener los pies calientes. Sí, los escritores también tenemos pies. Así, me encaramé a un armario, alcancé la caja, la abrí y, aún me tiembla el párpado, no había dentro zapatos sino papeles. No eran vulgares folios sino el final original de la novela de mis desdichas. Los desdoblé despacio, como quien se acerca con pavor, quince años después del óbito sentimental, a la carta de una exnovia. Y de pronto, en un rapto de sentido común, antes de leer nada, los cerré, guardé la caja y arrojé un montón de ropa encima. Quiso el Santo Espíritu detener mi pulsión inicial, que era arrojarlos a la chimenea como en un película de domingo por la tarde. ¿Qué otra cosa habrían hecho ustedes? La sensación, no sé si la conocen, era inquietante. Después de tanto tiempo siguiendo desesperadamente su pista, no se me ocurría nada peor ahora que enfrentarme a un final diferente para mis personajes que, de alguna forma, descansan ya en paz con su final asumido.

Recordé entonces que un maestro me dijo de niño que para ser escritor había que tener bien ordenada la cabeza, sin embargo hoy pienso que lo que debería haberme dicho es que hay que tener bien ordenado el cuarto. Y desde esta mañana vivo con miedo, esperando el día en que abra un archivador de papeles y me salten a la cara un par de zapatos. Si mañana me encuentran por la calle con los pies envueltos en folios de novela, que nadie piense que he perdido también la cabeza. Tan solo los zapatos.