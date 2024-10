La realidad militar de Irán sin sus aliados regionales

Primero, Irán no cuenta con una fuerza aérea moderna. Mientras que Israel posee una de las más avanzadas del mundo, la Fuerza Aérea iraní está desactualizada, con aviones que en su mayoría datan de la época del Sha (años 1970) y no fueron modernizados. Esto deja a Irán sin la capacidad de proyectar un poder aéreo efectivo en un conflicto directo. Por otro lado, Israel demostró su capacidad para realizar misiones aéreas profundas y sostenidas, aunque un ataque directo sobre Irán presentaría desafíos logísticos, como el reabastecimiento en vuelo. Sin embargo, el dominio aéreo israelí está prácticamente garantizado.

En cuanto a la marina iraní, su alcance es limitado y no representa una amenaza significativa para Israel. No puede proyectar poder en el mar Mediterráneo ni competir con las fuerzas navales israelíes o aliadas. La armada iraní está enfocada principalmente en el control del Golfo Pérsico, y no está equipada para enfrentarse a una fuerza militar avanzada como la de Israel.

Los misiles balísticos de Irán, presentados como su principal arma de disuasión, fueron menos efectivos de lo que se esperaba. Los recientes ataques contra Israel demostraron que estos misiles no causaron daños decisivos en la infraestructura crítica ni en la moral del pueblo israelí. Los sistemas de defensa aérea como la Cúpula de Hierro interceptaron la mayoría de los misiles lanzados, reduciendo significativamente su impacto.

La geografía también es un factor importante en cualquier conflicto directo entre Irán e Israel. Irán está separado de Israel por Irak y Jordania, lo que complica las operaciones militares. Las dificultades logísticas para movilizar tropas o lanzar ataques a gran escala son claras, lo que hace poco probable un enfrentamiento terrestre directo. Además, los principales aliados de Irán en la región, Hamás y Hezbolá, están debilitados. Hamás está prácticamente destruido y Hezbolá enfrenta presiones que redujeron su efectividad.

En suma, sin el apoyo de sus socios regionales, Irán es menos peligroso de lo que parece. Sus capacidades militares convencionales son limitadas, y en un conflicto directo con Israel, quedaría en desventaja frente al poderío militar israelí. Aunque los misiles son su principal recurso, no demostraron ser decisivos en el campo de batalla. En este contexto, una guerra entre Israel e Irán será devastadora para Irán, mientras que Israel mantendrá una ventaja estratégica.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.