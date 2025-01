La verdad y la vergüenza

Iba en el metro, con los audífonos y la mirada clavada en la pantalla del móvil, viendo y oyendo a mi admirada Rachel Khan en una de sus más recientes intervenciones en CNews, la cadena televisiva más vista en Francia, y la que el ARCOM (Autoridad de Comunicación de la Regulación Audiovisual), debido a denuncias de los comunistas, se empecina en tumbar mediante la censura, como han logrado tumbar C8 -sí, así estamos en Francia, que desde hace bastante no es más el país de los derechos humanos, porque no pueden existir derechos humanos donde se persigue, acorrala, y ataca constantemente a los judíos, verbal y físicamente, cuando no se les silencia-; de pronto Rachel Khan dijo, valga la redundancia, una verdad como un templo: La verdad no constituye ya un argumento. Algo que he venido expresando desde hace algún tiempo, cuando dije en una conferencia en francés, iluminada por mis lecturas de Albert Camus, lo de: Si la vérité n’est pas libre, la liberté est une mensonge (Si la verdad no es libre, la libertad es una mentira).