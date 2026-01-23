Las Américas no pueden prosperar hasta que caigan los narco-regímenes

Cuando el presidente Trump presionó al ahora cautivo líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro , además de las afirmaciones del secretario de Estado Marco Rubio de que Maduro no tenía ningún reclamo legítimo a la presidencia, Trump lo calificó como lo que es: un narcotraficante y terrorista.

Maduro hacía tiempo que merecía un ajuste de cuentas por sus innumerables abusos. Comerció con la miseria y la muerte, y ahora se está pagando la factura. Entonces, ¿por qué encabezar la acusación señalando que Maduro estaba aliado con traficantes de drogas y de personas?

Enfrentar a los regímenes narco-terroristas importa más allá de la justicia, porque esos regímenes no solo brutalizan a su propia gente; también sofocan el potencial económico y social de todo nuestro hemisferio.

Muchos residentes de Miami-Dade de herencia hispana lo saben de primera mano. Su historia ilustra la influencia corruptora del tráfico y del dinero sucio, que financia a regímenes de izquierda. Un tribunal pondrá ahora a prueba lo que muchos ya saben: que Maduro traficó tanto con la miseria del izquierdismo como con los infiernos de las drogas y la esclavitud moderna.

La historia muestra que los regímenes latinoamericanos que denuncian al “capitalismo” y a los “colonizadores” en el Norte dependen del lucrativo sector del tráfico. En Ecuador, Rafael Correa expulsó las operaciones antidroga de Estados Unidos en Manta. En Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa aceptó sobornos de la red de tráfico Los Cachiros. En Colombia, Gustavo Petro ha debilitado elementos clave de la aplicación de la ley antidrogas.

México bajo Claudia Sheinbaum ofrece el ejemplo más desastroso. Mientras activistas desencantados de la Generación Z asedian el palacio presidencial, ella argumenta con ligereza que confrontar a los narco-terroristas es ilegal. No importan los asesinatos de seis funcionarios municipales en cuatro estados mexicanos durante su presidencia.

Las Américas sufren porque se ha permitido que las redes criminales operen libremente. Financian gobiernos títere e instauran un declive administrado y crisis humanitarias. Para entender la disfunción, la corrupción y la pobreza que alimentan la migración masiva, hay que mirar primero a los traficantes de drogas y de personas.

En los narco-regímenes, el pueblo es una carga, una ocurrencia tardía, una molestia, aunque se le prometan dignidad y prosperidad en las urnas. Si se atreven a exigir cambios, sus líderes ricos y corruptos les dicen que se vayan. Si tienen mala suerte, son silenciados, deshumanizados, encarcelados, torturados o desaparecidos.

Mientras tanto, el comercio de drogas y personas florece. Al mando hay tiranos que hacen alarde belicista contra Estados Unidos y contra inversionistas que cuestionan su aplicación desigual de la ley o las expulsiones arbitrarias. Ante esto, adversarios como Rusia, China e Irán avanzan bajo el velo de la inversión o la filantropía. Hezbolá y otras redes hostiles que operan con la tolerancia de regímenes corruptos, junto con la entrada descontrolada de fentanilo, amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, hay esperanza. Con el capo venezolano bajo custodia y un cambio de régimen en marcha, su principal aliado, la Cuba comunista, está más aislado que nunca. La dictadura cubana, que proscribe partidos políticos, encarcela a disidentes y organiza elecciones simuladas, se tambalea al borde de un colapso largamente merecido. Otras elecciones recientes demuestran cuán rápido pueden cambiar las cosas: Argentina eligió a Javier Milei y detuvo su declive inflacionario, mientras que El Salvador eligió a Nayib Bukele y desmanteló su crisis de seguridad impulsada por las pandillas.

Estados Unidos cuenta ahora con aliados y una esperanza renovada de cooperación regional. Está en juego el potencial de que el Hemisferio Occidental, liderado por EE. UU., colabore bajo una postura que beneficie a todos. Este hemisferio alberga los mercados de capital más profundos del mundo, vastas reservas de petróleo y gas, una producción agrícola dominante y minerales críticos como el cobre y el litio que darán forma al próximo siglo. Con sus recursos, conectividad y capital humano, las Américas podrían ser autosuficientes e influyentes hacia el exterior, si decidimos verlo así.

La esperanza, sin embargo, necesita un empujón. El presidente Trump y el secretario Rubio —hijo de Miami-Dade, formado por familias marcadas por la tiranía comunista y conocedor de la política hemisférica— lo iniciaron. Ahora otros países latinoamericanos deben sumarse a la cooperación. Trabajando juntos, comenzamos a desbloquear el potencial desaprovechado de este hemisferio y de su gente. Las recompensas son inmensas: un Hemisferio Occidental seguro, próspero y estratégicamente dominante en el mundo.