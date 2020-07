Los venezolanos queremos elegir en libertad

Como parte de su satrapía, el pasado mes de junio, los usurpadores del TSJ en inconstitucional sentencia N° 0070 procedieron a designar ilegítimos rectores del Consejo Nacional Electoral, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, y por sentencia N° 0071 inconstitucionalmente intervinieron y suspendieron las directivas de otros dos partidos políticos, de Acción Democrática y Primero Justicia, designándoles directivas ad hoc que responden a los intereses del régimen, como ya lo hicieron antes con los partidos COPEI, el Movimiento de Integridad Nacional, Patria para Todos y Podemos.

El régimen, dando continuidad a su estrategia de consolidar un fraude masivo, ha convocado a elecciones parlamentarias el próximo domingo 6 de diciembre de 2020, bajo condiciones inaceptables, no solo por el vicio en la convocatoria, sino por la ausencia de garantías y transparencia, y con candidatos todos afines al régimen, una vez intervenidos los partidos democráticos, a lo que se debe añadir la alocución oficial del ministro de la defensa del régimen usurpador, el indeseable general Padrino López, quien sin rubor dijo: “que las fuerzas democráticas no volverán”. Sin duda no existe razón alguna para participar en tan descarada farsa electoral.

Ya, el pasado 26 de junio, la Organización de Estados Americanos condenó la elección de rectores del CNE y la intervención de los partidos democráticos, y más recientemente, la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, instó a restablecer las funciones de la Asamblea Nacional y criticó la intervención de los partidos opositores.

En el mismo tono, gobiernos y parlamentos de los países democráticos del mundo, han rechazado la creciente y asfixiante dictadura criminal y despótica de Nicolás Maduro, y también se han pronunciado, uno a uno, ante la farsa de la elección del CNE y la intervención de los partidos políticos, base fundamental del sistema democrático.

Venezolanos, desde el lugar en que nos encontremos, cualquiera sea nuestra posición, hoy, como hace 209 años, Venezuela nos exige dar un paso firme y decidido en la lucha contra el opresor. ¿Cuánto más vamos a esperar? Lo han destruido todo, incluidas nuestras familias, pero no han podido doblegar el orgullo de ser venezolanos, y sobre esa convicción es que hacemos nuestra invitación a la sociedad civil y a los demócratas del mundo para que, de manera clara e indubitable, anuncien desde ya el desconocimiento de cualquier acción del CNE usurpador y del resultado que surja de la farsa electoral convocada para el 6 de diciembre.

Desde VenAmérica reiteramos nuestra disposición a votar, pero en elecciones libres y democráticas, supervisadas por la observación internacional y dirigidas por un CNE designado por la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.

El autor es miembro de la Junta Directiva de VenAmérica