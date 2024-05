Maduro y su desastre humanitario

“Las personas refugiadas son aquellas que huyen de conflictos y persecuciones. Se trata de una figura que el derecho internacional define y protege; por tanto estas personas no deben ser deportadas ni devueltas a contextos en los que peligran su vida y su libertad”. Es la define y explica ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Así que leyendo esta definición no debería ser ningún honor -más bien una vergüenza- ejercer de presidente de un país que no puede garantizar la vida, la seguridad y la libertad de sus gobernados.