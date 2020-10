Messi, en modo "Mea Culpa"

Ante esta renovada esperanza, Messi levantó la mano y le habló al mundo Culé a través del Diario Sport haciendo un llamado a la unidad y pidiendo prácticamente pasar la página.

Entre otras Messi asumió sus errores y a su manera se disculpó declarando que, si algo de lo que dijo o alguna de sus actuaciones molestó a alguien dentro del barcelonismo, fue todo, más allá de sus errores, pensando en el bien del equipo que ama.

messi fútbol barcelona foto afp.jpg El astro argentino Lio Messi sonríe durante un partido del Barcelona FC en el estadio Camp Nou, en Barcelona, España. JOSEP LAGO/AFP

Se vale, claro, es bueno tratar de disculparse por sus errores y además dar a entender que, pese a las grandes diferencias con el presidente y la directiva, todos deben buscar el bien común.

Eso sí, esta declaración, lejos de poner punto final, recuerda una novela que para muchos fue desagradable y un capítulo lamentable en la historia de la legendaria institución.

No hay punto final y nueva página si no vuelven los títulos y el fútbol que enamora. Los títulos, o de Liga o de la Champions, curarán todos los males y si no se dan, la herida seguirá abierta y los recuerdos volverán.

A ganar, a gustar, a golear y a conseguir títulos. Así se pasará la página y aunque nunca se olvidará este amargo capítulo, las satisfacciones eclipsarán cualquier episodio anterior por desagradable que sea.

Para Messi, es hora de hablar en la cancha, como mejor lo sabe hacer.