¿Mi insulina está cubierta por Medicare?

La Parte B de Medicare no cubre la insulina a menos que el uso de una bomba de insulina sea médicamente necesario. Sin embargo, ciertos planes de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare pueden cubrir la insulina y ciertos suministros utilizados para inyectarse insulina, como las jeringas. Para obtener más información, visite www.medicare.gov/coverage/insulin.html.

Pregunta: ¿Cuáles son las reglas para obtener un Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)? Estoy pensando en presentar una solicitud en función de mi discapacidad. P. Acosta, Miami FL.

Respuesta:

Para ser elegible para recibir los beneficios de SSI, debe ser discapacitado, ciego o tener 65 años o más y tener ingresos y recursos limitados. Los ingresos son dinero que recibe, como salarios, beneficios del Seguro Social y pensiones. Los ingresos también incluyen el valor de cosas como comida y refugio que recibe de otros. Los recursos son cosas que posee, como bienes raíces, cuentas bancarias, efectivo, acciones y bonos. Es posible que pueda obtener SSI si sus recursos no valen más de $2.000. Una pareja puede obtener SSI si tiene recursos que no valen más de $3.000. Obtenga más información al leer Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en www.segurosocial.gov/pubs.

Pregunta: Estoy solicitando beneficios por discapacidad. ¿Por qué tengo que responder preguntas sobre mi trabajo y educación anteriores? P. Roberts, Miami FL.

Respuesta:

Al tomar una decisión con respecto a los beneficios por discapacidad, los Servicios de Determinación de Discapacidad, o DDS, utilizan información relacionada con sus niveles de trabajo y educación anteriores para complementar la información médica. Esto ayuda a DDS a determinar cómo se relacionan sus condiciones con su trabajo relevante anterior. Para obtener más información sobre el proceso de discapacidad, visite www.socialsecurity.gov/disability/.

Pregunta: Me retiro temprano, a los 62 años, y recibo ingresos por inversiones de una propiedad de alquiler que poseo. ¿Los ingresos por inversiones cuentan como ganancias? N. Leroy, Ft. Lauderdale FL.

Respuesta:

No. Contamos solo los salarios que gana de un trabajo o su ganancia neta si trabaja por cuenta propia. Los ingresos no laborales, como rentas vitalicias, ingresos por inversiones, intereses, ganancias de capital y otros beneficios del gobierno, no se cuentan y no afectarán sus beneficios del Seguro Social. La mayoría de las pensiones no afectarán sus beneficios. Sin embargo, su beneficio puede verse afectado por las pensiones del gobierno obtenidas a través del trabajo en el que no pagó el impuesto del Seguro Social. Puede jubilarse en línea en www.segurosocial.gov. Para obtener más información, llámenos sin cargo al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

Pregunta: Estoy planeando retirarme el año que viene. Serví en la Marina en la década de 1960 y necesito asegurarme de obtener crédito por mi servicio militar. ¿Que necesito hacer? F. Anton, Hialeah FL.

Respuesta:

No necesita hacer nada para solicitar el crédito especial para su servicio militar; se agrega automáticamente. Para el servicio entre 1957 y 1967, agregaremos los créditos adicionales a su registro al momento de solicitar los beneficios del Seguro Social. Para el servicio entre 1968 y 2001, esos créditos adicionales del servicio militar ya se han agregado a su registro. Para que pueda estar seguro de que lo tenemos cubierto. Lea nuestra publicación en línea, Servicio Militar y Seguridad Social, en www.segurosocial.gov/pubs/10017.html. Luego, cuando llegue el momento de solicitar la jubilación, puede hacerlo de manera conveniente y fácil en www.segurosocial.gov/retireonline.