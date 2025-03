Nuestro reto: Preparar la transición a la democracia y el retorno a casa

El desarrollo de la democracia, entendida como régimen de equilibrio de poderes en un Estado de Derecho.

El desarrollo de la libertad, la responsabilidad individual y colectiva en todos los ámbitos.

El pleno respeto de los Derechos Humanos.

El análisis de las aportaciones de los flujos migratorios, a la consolidación de la identidad histórica y cultural de las naciones.

Todo lo que allí se recoge tiene la misma vigencia que en sus orígenes, pero esa consistencia declarativa no nos puede apartar de la reflexión de que formamos parte de una sola nación, que hoy se encuentra fracturada y dispersa por el mundo, enfrentada a una situación de emergencia humanitaria compleja, que se combina de manera ineludible con el hecho de que en la geopolítica mundial, Venezuela no está en el centro de las preocupaciones del conjunto de las democracias occidentales. Hemos recibido, sin duda, el apoyo de muchos países y, muy especialmente de los Estados Unidos, pero ello no se ha traducido en el soñado día en que quede atrás la tiranía, para abrir paso a un gobierno constitucional, al regreso de la diáspora y a la refundación de la nación.

VenAmérica lleva consigo el dolor y la esperanza de la diáspora. Los venezolanos somos un solo pueblo, independientemente de donde habitemos, y esa profunda convicción nos ha llevado, a través de toda nuestra existencia, a privilegiar y estimular la formación de redes de contacto y ejercicio ciudadano con otras organizaciones de la diáspora. VenAmérica ha sido fundamental en la constitución de varias organizaciones, como el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, CICIVEN, Coalición por Venezuela y el Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, MCVM; la Red de Casas de Venezuela en los Estados Unidos y la Venezuelan American Petroleum Association, VAPA. Nuestra organización ha promovido contactos con organismos internacionales como la OEA y la Corte Penal Internacional y, en otro orden de ideas, a través de sus Comités Sectoriales ha cumplido una invalorable acción, al promover espacios de reflexión y acción en temas fundamentales para la recuperación de Venezuela.

Todo lo que se ha adelantado en la construcción de redes de acción con otras organizaciones de la sociedad civil y de activismo ciudadano, debe continuar y ampliarse. Todo lo que queda por hacer en materia de generación de recursos, política y presencia comunicacional y en las redes sociales debe avanzarse sin tregua. Ese es nuestro compromiso que hoy ratificamos en Asamblea General.

Más allá de estas consideraciones específicas, está el hecho global de que la diáspora tiene un papel esencial que cumplir en la recuperación de la soberanía popular y el respeto a nuestra Constitución. Existe un presidente electo, Edmundo González Urrutia, y un claro liderazgo de María Corina Machado, que cuentan con la legitimidad de la voluntad popular; VenAmérica debe coordinar su actuación, sin perder su autonomía, con ese liderazgo, asi como está obligada a ampliar su espectro de acción en la diáspora. A esta articulación de esfuerzos debe contribuir lo que nuestra organización ha venido adelantando a través de sus Comités Sectoriales, un esfuerzo que debe armonizarse con la conformación de equipos para la transición a la democracia que promueve ese liderazgo.

El espacio inmediato de acción de nuestra organización son los Estados Unidos, país que nos ha brindado acogida, al cual debemos respeto y agradecimiento. Estamos obligados a defender los Derechos de los venezolanos y de todos los seres humanos, e igualmente a conciliar la defensa de los DDHH de los venezolanos en EEUU, con el hecho de que esta nación es nuestra aliada principal en la batalla contra el régimen Madurista. Debemos evitar, a toda costa, involucrarnos en el riesgoso entorno de polarización que amenaza la estabilidad de la democracia en EEUU; también estamos obligados a hablar y actuar por nuestra gente y sus derechos, así como, al mismo tiempo, debemos expresar sin cortapisas, que la acción nuestra, la de los países amigos de la libertad en Venezuela y de la comunidad Internacional debe ser contribuir a ponerle punto final al régimen criminal y al desgobierno del chavismo-madurismo propiciando una transición constitucional. La salida de Maduro y sus cómplices significa invertir el sentido de la migración de los venezolanos, que entonces podrán emprender su retorno a casa. Ese es nuestro compromiso, en discurso y acción, y así lo manifestamos en nuestra VI Asamblea General. www.venamerica.org.

*Manifiesto de la VI Asamblea General de VenAmérica