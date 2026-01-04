¿Por quién doblan las campanas? ¿Una novela de Hemingway o la nueva realidad de la política exterior?

Mucho se puede decir sobre Ernest Hemingway, su vida, sus viajes y sus novelas, pero sus títulos también resultan notablemente útiles como metáforas y citas: Muerte en la tarde, Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, Fiesta, París era una fiesta, El jardín del Edén, Tener y no tener, En nuestro tiempo, Las nieves del Kilimanjaro, Hombres sin mujeres, Hombres en guerra y El ganador no se lleva nada.

¿Y por quién doblan estas campanas hoy? Doblan por todos aquellos que creen que la actual administración en la Casa Blanca permitirá que todo continúe como de costumbre, tolerando ataques continuos contra los intereses de Estados Unidos, agresiones contra personal estadounidense desplegado en todo el mundo, actos de genocidio o el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con esta introducción, se pueden resumir varios acontecimientos globales actuales, incluida la guerra en curso contra las drogas, mientras las fuerzas estadounidenses continúan persiguiendo a los narcotraficantes en todo el hemisferio, particularmente en el Caribe y el Pacífico. También cabe preguntarse por la respuesta al ataque que mató a dos miembros de la Guardia Nacional y a un contratista civil en Siria, o por cómo los militantes islamistas en Nigeria recibieron la respuesta al atroz asesinato de cristianos ocurrido allí durante el último mes.

Tres áreas geográficas, en tres continentes, que involucran tres crisis independientes, pero largamente fuera de control.

Al cerrar el año 2025, los acontecimientos escalaron de manera dramática, con misiles y mucho más. Las operaciones ya han comenzado dentro de Venezuela. Algunas fuentes señalan una operación; otras indican que posiblemente se produjeron dos operaciones entre el 24 y el 29 de diciembre. Una de ellas involucró un almacén de distribución química en el distrito San Francisco, al sur de Maracaibo, donde una instalación operada por la conocida empresa Primasol fue completamente destruida por un incendio. El gobierno venezolano y las autoridades locales negaron un sabotaje y atribuyeron el incidente a una falla eléctrica.

De manera llamativa, el presidente colombiano Gustavo Petro colaboró en la investigación y aportó información adicional, declarando a Univision que la instalación era operada por el ELN (Ejército de Liberación Nacional), una reconocida organización terrorista transnacional profundamente involucrada en operaciones de narcotráfico junto al Cartel de los Soles y el régimen de Maduro. Según Petro, la instalación funcionaba como un centro de producción de cocaína operado por el ELN en Venezuela. Asimismo, detalló las rutas marítimas de tráfico en el Caribe, señalando que la marihuana constituía una parte significativa de los cargamentos de salida, mientras que los narcóticos destinados a Europa se transportaban principalmente en buques portacontenedores y en semisumergibles.

Dependiendo de la versión que se crea, este incidente fue una acción de Operaciones Especiales o una falla eléctrica catastrófica ocurrida en plena noche. No estuvo relacionado con los comentarios a los que el presidente Trump aludió posteriormente en Mar-a-Lago, durante una breve sesión de preguntas y respuestas con la prensa mientras conversaba con el primer ministro Netanyahu.

Otro hecho confirmado, que posiblemente involucró a Operaciones Especiales o a la CIA, fue la destrucción de una instalación portuaria, incluyendo un almacén y varias embarcaciones de alta velocidad utilizadas para transferir drogas a otros buques en alta mar. Esta operación habría tenido lugar cerca de la costa, en las inmediaciones de Maiquetía, en el estado Sucre, próximo a la península de Araya, donde se cree que el Tren de Aragua operaba un punto de transbordo. Este incidente es considerado ampliamente como el primer ataque tierra adentro en territorio venezolano. El régimen de Maduro guardó silencio al respecto.

Si alguien cree que no ocurrirá nada más, deberá armarse de paciencia. Irán libró una guerra de doce días con Israel; al decimotercer día, Estados Unidos bombardeó tres de las instalaciones nucleares más importantes de Irán. Eso ocurrió el verano pasado. Los hutíes comenzaron a disparar contra la navegación comercial en el mar Rojo. ¿Dónde están ahora? En medio de una renovada guerra civil, perdieron una cantidad significativa de equipo durante los ataques de represalia de Estados Unidos.

El Estado Islámico, considerado durante mucho tiempo inactivo en células dispersas por el oeste de Siria, intentó infiltrarse y atacar una base estadounidense. En un plazo de treinta y seis horas, más de treinta y seis militantes fueron neutralizados. Hubo cooperación no solo con el gobierno sirio, sino también en otro continente: en Nigeria, donde las fuerzas gubernamentales ayudaron a identificar campamentos militantes en los estados de Sokoto, Kebbi, Zamfara y Borno, operados por Boko Haram y Lakurawa.

Hay un nuevo sheriff en la ciudad y no parece dispuesto a detenerse. Las operaciones encubiertas no se realizan a la vista del público; no debe esperarse una divulgación completa. Sin embargo, al reunir las piezas, surgen patrones claros. Las operaciones clandestinas pueden incluir sabotaje, secuestros, incendios inexplicables y la destrucción de infraestructura clave. Si alguien se pregunta cómo luce la “Fase Dos”, la paciencia y la observación cuidadosa ofrecerán la respuesta.

Un breve apunte histórico:

Puntos de referencia astronómicos

Luna nueva, diciembre de 2025 (19 de diciembre): ataques contra campamentos del ISIS en Siria (Tras el asesinato, el 13 de diciembre de 2025, de dos miembros del servicio estadounidense y un intérprete civil estadounidense)

Luna nueva, enero de 1991 (15 de enero) : inicio de la campaña aérea de la Operación Tormenta del Desierto

: inicio de la campaña aérea de la Operación Tormenta del Desierto Luna nueva, febrero de 1991 (14 de febrero) : inicio de la campaña terrestre de la Operación Tormenta del Desierto

: inicio de la campaña terrestre de la Operación Tormenta del Desierto Luna nueva, diciembre de 1989 (17 de diciembre): dos días antes de la Operación Causa Justa en Panamá

Históricamente, las grandes operaciones han coincidido con períodos de mínima luz lunar. Si bien los drones y los misiles operan durante todo el año, la ausencia de luz de luna sigue siendo una ventaja táctica.

LTC Octavio Pérez, US Army (Ret.), cofundador y miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com