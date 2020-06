"Se oye una voz de alguien que llora amargamente"

“Es inaceptable que continúe la situación que vivimos”, sostiene la Conferencia Episcopal: “Ya ha quedado atrás el tiempo de las palabras: debemos comprender no solo los síntomas, sino sus causas económicas, políticas y sociales; no debemos reducirnos a aliviar los efectos, sino acompañar y alentar los procesos para que se den las transformaciones y los cambios necesarios a nivel político, social y económico. Lo más urgente a la vista de la inmensa catástrofe nacional, material, institucional y social que padecemos es una acción moral de gran calado, una sacudida ética y una convergencia político-social que nos encauce hacia el gran deseo común: un cambio fundamental”.

“No es eliminando al que piensa diferente que se saldrá de esta crisis, sino incluyendo en la búsqueda de soluciones concertadas a todos los factores políticos y a las distintas instituciones que hacen vida en el ámbito nacional: militares, académicos, universitarios, empresarios, profesionales, estudiantes y trabajadores, organizaciones no gubernamentales, confesiones religiosas y todos en general”. Añaden nuestros obispos en su exhortación: “La desunión y el perenne enfrentamiento agravan la situación y nos hunden más como pueblo. Venezuela no podrá salir de esta situación, si el pueblo todo no interpela definitivamente a las autoridades y al conjunto del liderazgo político, social y cultural, y se declara en emergencia nacional”.

Desde VenAmérica compartimos plenamente, desde hace ya un buen tiempo, su invitación a la acción. Hoy ratificamos y decimos con ellos en su más reciente exhorto: “Llamamos, pues, escuchando a nuestro pueblo, a un acuerdo nacional inclusivo de largo alcance”. Llamamos a la constitución inmediata del gobierno de emergencia, al cual ha convocado Guaidó con respaldo de la comunidad internacional.

Los autores son el presidente y el vicepresidente de VenAmérica, respectivamente