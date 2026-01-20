Un año haciendo grande a los Estados Unidos otra vez

Ha transcurrido solo un año desde que el Presidente Trump prestó juramento como el 47º Presidente de los Estados Unidos, y sin embargo la diferencia es innegable. Después de cuatro años de fracaso, bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas, y los Estados Unidos han vuelto a ser fuertes, prósperos y seguros.

Bajo el mandato de Joe Biden, con un Congreso controlado por los demócratas, las familias de todo el país estaban pasando apuros. La inflación alcanzó su nivel más alto en cuarenta años. Los precios de la gasolina, los alimentos y los artículos de primera necesidad estaban afectando gravemente la economía familiar. Nuestras fronteras se vieron desbordadas por millones de inmigrantes indocumentados que llegaban a las comunidades estadounidenses, y nuestros enemigos se aprovecharon de un gobierno débil.

El 20 de enero de 2025, el Presidente Trump regresó al cargo con una misión clara encomendada por el pueblo estadounidense: poner en primer lugar a los Estados Unidos y brindar un alivio real. En tan solo un año, eso es exactamente lo que ha hecho.

El Presidente Trump y los republicanos en el Congreso aprobaron la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras (la Ley Única, Grande y Hermosa), la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos. La ley aumentó el salario neto hasta en $13,300 por familia, eliminó los impuestos sobre las propinas, las horas extras y la Seguridad Social, y puso fin a los beneficios, pagados por los contribuyentes, para más de un millón de inmigrantes ilegales. Para las familias estadounidenses, este alivio marcó una verdadera diferencia.

Con el Presidente Trump, los salarios de los trabajadores de cuello azul han experimentado su mayor aumento interanual en casi sesenta años, y el 100% de los nuevos empleos creados han sido para trabajadores nacidos en Estados Unidos. Esto no es una casualidad, sino el resultado de políticas que priorizan a las empresas y las familias estadounidenses.

El Presidente Trump también prometió bajar los precios, y lo está cumpliendo. Los precios de la gasolina cayeron en diciembre a su nivel más bajo desde 2021 y se espera que sigan bajando. Los aumentos de alquileres se encuentran en su nivel más bajo en años, las tasas hipotecarias han disminuido.

A pesar de las críticas de los demócratas y de los supuestos "expertos", las políticas comerciales del Presidente Trump están dando resultados. El déficit comercial se encuentra en su punto más bajo desde el 2009, y desde enero, el gobierno ha recaudado más de $235 billones de dólares en aranceles. Esta es una gran victoria para los trabajadores estadounidenses, ya que las empresas están regresando del extranjero, creando empleos en Estados Unidos y contribuyendo a nuestra economía.

En el plano internacional, el Presidente Trump ha restaurado la fortaleza estadounidense. Estados Unidos ya no es víctima de abusos por parte de otros países. Estados Unidos ya no corre con todos los gastos, y nuestros aliados están pagando lo que les corresponde, gracias a un nuevo acuerdo que exige a los miembros de la OTAN aumentar el gasto en defensa. El Presidente Trump también ha conseguido asegurar trillones de dólares en compromisos de inversión privada y de gobierno extranjeros, para traer empleos de regreso al país.

En el ámbito nacional, el Presidente Trump ha asegurado la frontera y desde el primer día puso fin a la crisis fronteriza de Biden. A pesar de que Biden afirmaba que no podía hacer nada para detener la llegada masiva de inmigrantes indocumentados a nuestro país, cero inmigrantes indocumentados han sido liberados dentro de los Estados Unidos a lo largo de siete meses consecutivos. El Presidente Trump prometió la operación de deportación masiva más grande que jamás se haya visto en Estados Unidos y está cumpliendo su promesa. Más de 605.000 inmigrantes indocumentados han sido deportados, y otros 1,9 millones han decidido deportarse voluntariamente, lo que eleva a más de 2,5 millones el número total de inmigrantes indocumentados que han abandonado el país, desde que el Presidente Trump regresó al cargo.

El Presidente que defiende la ley y el orden ha regresado, y Estados Unidos va a camino de experimentar la mayor disminución anual de homicidios registrada hasta la fecha. El Presidente Trump actuó con rapidez para combatir la crisis del fentanilo, asegurando la frontera, eliminando a los narcoterroristas y designando el fentanilo como arma de destrucción masiva. El Presidente Trump también ha tomado medidas históricas contra los cárteles internacionales, designando a más de 10 organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas, incluyendo a la MS-13, al Tren de Aragua y al Clan del Golfo. Como resultado de su liderazgo, las muertes por sobredosis de drogas han disminuido cada mes desde que asumió el cargo.

En tan solo un año, el Presidente Trump ya ha logrado lo que Joe Biden no pudo hacer en cuatro, y lo que muchos presidentes no logran en ocho: restaurar la fortaleza estadounidense, reducir los costos, asegurar la frontera y poner en primer lugar a las familias trabajadoras. Con tres años más por delante, lo mejor está por venir. Los Estados Unidos están de regreso, y bajo el liderazgo del Presidente Trump, esto es solo el comienzo.