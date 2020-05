Un otoño perenne

Tiene la literatura corazón de desarraigo. Los papeles que vuelan de la mesa no vuelven. Las lluvias enturbiarán sus trazos, el sol fundirá su fuerza, el tiempo templará su condición. Su vuelo está condenado al abandono. Somos aspersores de la nada. Vacíos escritos. Pensadores en un mundo que no piensa. Escritores para un mundo que no lee. Un absurdo, más un absurdo con ínfulas de académico, con sobrepeso de estudios en idiomas exóticos y gafas de coleccionista de sellos.