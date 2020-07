Un silencio vasto y árido como el desierto

Susana Vargas vive en un departamento pequeño, de dos habitaciones, dos baños, en la esquina de la avenida Callao con la avenida Santa Fe, en el corazón de Barrio Norte. Lleva veintiocho años viviendo en esa esquina tumultuosa, bulliciosa, un hervidero de vapores, humores, ardores y olores de toda índole. Vive con su esposo Juan Nazareno, también jubilado, setenta años.

-Tranquila, mamá. Yo te voy a ayudar. Pero ahora no es un buen momento para que se muden.

Siena es enfermera. Tiene cuarenta años. Nació en Buenos Aires. Ahora vive en Madrid. Se mudó a Madrid poco después de la crisis económica que vivió la Argentina a finales de 2001.

-Te equivocas, hija -dice José Nazareno, padre de Siena, un hombre que puede ver dos y hasta tres partidos de fútbol cada día, hipnotizado por la pantalla del televisor: pero ahora, durante la odiosa cuarentena, no se juega al fútbol, y José Nazareno encuentra que su vida es insoportablemente chata y vacía-. Este es el momento ideal para comprar. Las propiedades han bajado muchísimo.

-Sí, hijita -lo secunda Susana Vargas-. Los departamentos están regalados. Se venden por mucho menos del precio original. Tenemos que mudarnos ahora.

Siena trabaja como enfermera en el hospital Gregorio Marañón. Vive en un pequeño departamento a pocas calles del hospital, en la avenida Menéndez y Pelayo. Vive con su esposo, un médico nacido en Córdoba, Argentina, llamado Patricio Rossi, que también emigró a España tras la crisis argentina de 2001.

-Pongan a la venta el departamento y, cuando lo vendan, salen a buscar uno que les guste -les sugiere Siena.

-No, hijita, no es así -se impacienta Susana Vargas-. Tenemos que mudarnos ya. Después vendemos con calma este departamento. Tampoco vamos a rematarlo. Hay que venderlo al precio que vale.

-¿Y cuánto vale? -pregunta Siena.

-Doscientos mil dólares -responde su padre, Juan Nazareno-. Con suerte doscientos veinte mil.

-¿Y han pensado dónde quieren vivir? -pregunta Siena.

-Queremos vivir en San Isidro, hijita -dice Susana Vargas-. El barrio de mi infancia. Cerca del CASI, el club de rugby. Ya somos socios. Queremos pasar nuestros últimos años en un barrio tranquilo.

-Genial -dice Siena-. San Isidro me encanta.

Hace una pausa, reflexiona y enseguida pregunta:

-Pero, si no han vendido el departamento de Callao y Santa Fe, ¿con qué dinero comprarían el departamento de San Isidro?

Se hace un silencio vasto y árido como el desierto.

Entonces Susana Vargas se arma de valor y le pregunta a su hija:

-Siena, ¿vos tenés unos ahorros, no es cierto?

Sorprendida, Siena responde:

-Sí, claro. Lo que te conté cuando estuve en Buenos Aires.

-¿Cuánto tenés? -pregunta Susana Vargas.

Algo incómoda, Siena carraspea y responde:

-Trescientos mil euros.

De nuevo el silencio se instala entre la hija y sus padres.

-Son mis ahorros -dice Siena-. No los comparto con Patricio. Él tiene sus propios ahorros. Ahorramos separadamente.

-Te felicito por tener esos ahorros, hija -dice José Nazareno.

-Te cuento nuestro plan -dice Susana Vargas-. Vos nos prestarías tus ahorros. Con esa guita compraríamos el departamento en San Isidro. Después vendemos este y te pagamos lo que nos prestaste. ¿Te parece un buen plan?

Siena piensa su respuesta:

-Busquen departamentos en San Isidro y, si encuentran algo lindo, me llaman y decidimos juntos.

Cuando cortan la comunicación, Susana y Juan Nazareno están eufóricos, y su hija Siena está levemente preocupada. A la noche Siena le cuenta todo a su esposo Patricio, quien le dice:

-Me parece genial que ayudes a tus viejos a mudarse. Pero ¿cuál es el apuro? Ahora, en plena cuarentena, ¿tienen que mudarse?

Siena se queda pensativa y dice:

-Me sentiría mal si no los ayudase. Tengo que ayudarlos. No puedo ser egoísta. Son mis viejos. Les queda poca vida.

-Y, sí, pero llevan viviendo en Callao y Santa Fe casi treinta años, ¿y ahora no aguantan un mes más? -dice Patricio.

-No aguantan -dice Siena-. Están locos por los ruidos. Están haciendo obras en el edificio. Hay un chico que toca la batería de madrugada. Hay una ninfómana que coge a gritos.

-Será lo que vos digas, amor -dice Patricio-. Yo solo trato de proteger tus intereses.

Al día siguiente, Susana Vargas llama a su hija Siena, que está en la cafetería del hospital, descansando un momento, y le dice:

-¡Ya encontramos el departamento! ¡No sabés lo lindo que es! ¡Es una maravilla! ¡Te va a encantar!

Sorprendida, Siena pregunta:

-¿Está en San Isidro?

-Sí, en la calle Roque Sáenz Peña, frente al CASI. ¡Un sueño! ¡Vamos a poder ir al club todos los días! ¡Vamos a pasar una vejez tranquila!

-¿Y cuánto cuesta, mamá?

-Pedían cuatrocientos ochenta mil dólares. Pero lo dejan en cuatrocientos veinte mil. ¡Un regalo, hija! ¡Un precio bárbaro!

-¡Cuatrocientos veinte mil dólares! ¿Y con qué dinero van a comprarlo? ¿Van a pedirle al banco?

-No, no queremos ir al banco. Nuestro plan es pedirte la plata a vos, Siena, mi hija adorada. Y con esa plata compramos lo de San Isidro. Y luego cuando vendamos Callao y Santa Fe, te pagamos.

-Pero San Isidro cuesta cuatrocientos veinte mil dólares, mamá. Y lo de ustedes ahora no vale ni doscientos mil dólares.

-Tu papá dice que con suerte lo vendemos en doscientos veinte mil.

-Pero yo no tengo cuatrocientos veinte mil dólares, mamá. Les dije que tengo trescientos mil euros. Nada más. Es todo lo que tengo.

-Bueno, hijita, vos nos prestás trescientos mil dólares, y luego hablás con Patricio, y seguro que él nos puede prestar el resto

Siena se queda muda. Se siente violentada. Se siente abusada.

-Y si Patricio nos presta ciento veinte mil dólares, y yo les mando todos mis ahorros, y ustedes compran el departamento de San Isidro, ¿cómo nos van a pagar el préstamo, mamá, si Callao y Santa Fe no vale más de doscientos mil dólares?

-Bueno, es muy simple, hijita -dice Susana Vargas-. El departamento de San Isidro lo ponemos a tu nombre, solo a tu nombre. Y los doscientos mil dólares que saquemos por vender Callao y Santa Fe, te los transferimos a Madrid. Así vos ponés trescientos mil dólares, Patricio pone ciento veinte mil dólares, y vos salís ganando: recuperás doscientos mil en efectivo y te hacés de un departamento que cuesta casi medio millón de dólares. ¡Es un negocio redondo para vos! ¡Salís ganando mínimo el doble de lo invertido!

-Pero el departamento de San Isidro no sería mío, mamá.

-Sí sería tuyo, Siena. Lo vamos a poner a tu nombre. Y lo podés vender cuando tu papá y yo ya no estemos en este mundo.

A la noche, angustiada, Siena le cuenta a Patricio todo lo que ha hablado con su madre. Patricio tiene más dinero que Siena. Como es médico, gana más y ha podido ahorrar más.

-Si vos querés ayudar a tus viejos, yo pongo lo que falta -dice Patricio-. Y cuando ellos se mueran, vendés lo de San Isidro y me pagás.

Siena tiene dudas.

-Lo importante es cómo te sentís vos -le dice Patricio-. ¿Estás cómoda mandando a Buenos Aires todo lo que has podido ahorrar en casi veinte años en Madrid? ¿Comprendés que ese dinero va a Buenos Aires y no regresa en mucho tiempo? Porque tus padres pueden vivir veinte años más y vos no podrías recuperar tu dinero hasta que se mueran.

-Les voy a decir que primero vendan Callao y Santa Fe y, con ese dinero en mano, salen a comprar en San Isidro -dice Siena-. Y les voy a decir que yo solo puedo prestarles cien mil dólares, nada más. Y vos no ponés nada, Patricio. No me siento cómoda pidiéndote dinero para mis viejos.

Al día siguiente, Siena les dice a sus padres que primero vendan el departamento donde han vivido casi treinta años y luego se hablará del siguiente paso. También les aclara:

-Yo solo puedo prestarles cien mil dólares, no más. Y no quiero que Patricio nos preste nada, no me siento cómoda. Así que primero vendan y luego salen a buscar.

-¡Pero vamos a perder el departamento que ya hemos reservado! -grita, angustiada, Susana Vargas-. ¡Es el departamento de nuestros sueños! ¡Es ideal para nosotros! ¡Ya hemos pensado cómo lo vamos a decorar! ¡No podés hacernos eso!

Poco después, Siena lo habla con Patricio, su esposo:

-Tranquila -dice él-. Yo pongo la mitad, doscientos mil, y vos ponés la otra mitad, doscientos mil, y le decís a tu vieja que el departamento de San Isidro se escritura a tu nombre y a mi nombre, así protegemos nuestra inversión.

Cuando Siena les plantea eso a sus padres, ellos se preocupan:

-¿Y si vos te divorciás de Patricio? -pregunta, azorada, Susana Vargas.

-La propiedad puede estar a tu nombre y al de Patricio, pero con cláusula de usufructo vitalicio -dice Juan Nazareno.

-¿Qué coño es eso? -pregunta Siena.

-Que no pueden venderla ni desalojarnos mientras estemos vivos -responde Juan Nazareno.

Siena está molesta con su madre, no con su padre. Siento que todo es un capricho de su madre. Siente que no hay tanta prisa por mudarse, que todo se ha precipitado por la histeria o la neurosis de su madre, que no sabe estar tranquila. Recuerda la miríada de veces que, siendo niña, se sintió abusada, descuidada, maltratada por su madre, que la amenazaba con suicidarse, tomando pastillas. Es mi madre, de nuevo abusando de mí, piensa: cree que mis ahorros son sus ahorros, que puede disponer de mi dinero, que mi esposo también tiene que poner su dinero para cumplirle el capricho de mudarse a un departamento que ella no puede comprar.

Siena no llama a su madre, ya no quiere hablar más con ella. Le escribe un mensaje escueto, diciéndole:

-Mamá, no quiero mandar mis ahorros a Buenos Aires, no quiero pedirle dinero a Patricio, déjense de joder, quédense tranquilos en Callao y Santa Fe, o véndanlo y compren algo con ese dinero. Lo siento, pero mandar mis ahorros a la Argentina me angustia demasiado, me recuerda al trauma del corralito. No quiero invertir un puto dólar en Buenos Aires, ¿entendés?

Susana Vargas no le responde a su hija, la castiga con el silencio. Se hunde en una depresión feroz. Se cuestiona si quiere seguir viviendo.

Juan Nazareno toma el contratiempo con resignación, se sienta a ver por televisión los partidos de la liga española que ahora se juegan a estadio vacío, comprende la neurosis de su esposa y, a la vez, los recaudos de su hija.

Patricio le escribe a su suegro y le dice que él puede prestarles los cuatrocientos veinte mil dólares, siempre que el departamento de San Isidro lo registren a su nombre, para cuidar su inversión.

Enterada de que su esposo ha hecho esa propuesta, Siena se enfada con él y le prohíbe mandar un puto dólar a Buenos Aires.

-Lo siento, querido Juan Nazareno, pero tu hija no aprueba la operación -se disculpa Patricio con su suegro.

-Damos por recibida tu negativa a una operación que tú mismo nos propusiste -responde escuetamente Juan Nazareno.

Siena está furiosa con sus padres. No quiere ir más a Buenos Aires. No quiere verlos. No quiere invitarlos a Madrid. Ya basta, piensa. Ya basta de que abusen de mí. Se instala entre ellos un silencio vasto y árido como el desierto.