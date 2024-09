Una democracia robusta

A la pregunta de por qué se ha intensificado, el grupo de expertos indica en su informe que el contexto político cambió sustancialmente, y que esta nueva ola, de una violencia sin precedentes, ocurre justo en el período preelectoral y postelectoral.

Algunas de los hallazgos de la investigación incluyen cosas que para la sociedad venezolana son ya muy conocidos, pero que por la constante narrativa de guerra y la desinstitucionalización a la que ha estado sometida, olvida o no se percata de que no son conductas normales y que están fuera de la ley. Por ejemplo, la operación tuntún, instigada y promovida directamente desde el poder y cuyo esquema de acción es la persecución selectiva, el apresamiento sin orden de captura sin evidencias o con evidencias sembradas, sin presentación ante tribunales, sin abogados, con defensores públicos impuestos y que no defienden, sin derecho a que la víctima contacte a su familia, y con existencia de torturas, y de violencia sexual basada en género. Esta operación en particular fue dirigida a hombres jóvenes provenientes de clases populares y fue documentada con detalles proporcionados por las propias víctimas, sus abogados o familiares.

Sin embargo, en el universo de más de dos mil presos políticos, los expertos encontraron particularmente atroz aquellos actos que involucraron niños y adolescentes, quienes fueron aislados, impedidos de hablar con sus familiares, y que sufrieron tocamientos y otros tipos de violencia psíquica o sexual.

Los expertos contabilizaron un promedio de tres detenciones por semana durante cuatro meses, en particular a miembros del partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela, lo cual creó un ambiente de hostigamiento hacia la sociedad en pleno, al verse sometido a este tipo de tortura blanca.

También contabilizaron 121 detenciones a personas cuyo “delito” fue prestar un servicio a la oposición, como vender comida, proporcionar equipos de sonido, transporte, hospedaje o cualquier otro servicio por el estilo, lo cual sirvió de excusa para la comisión de estos crímenes calificados de lesa humanidad por persecución, y de los que fuimos testigos durante la campaña.

Los expertos aseveran que la situación, ya crítica a lo largo del período preelectoral, alcanzó su nivel más alto tras el anuncio de los resultados que la población consideró inexactos, y por lo que se lanzó a protestar su inconformidad de manera pacífica. Se registraron 915 protestas respondidas de manera brutal, y se cometieron violaciones graves de los DDHH, incluyendo 25 asesinatos.

Ante este panorama, los cómplices de siempre en el Consejo de DDHH, apelaron a distintas fórmulas para descalificar el trabajo de la Misión. Quizás el más vehemente haya sido Cuba, que calificaba este informe como una injuria frente a la democracia robusta que es la Venezuela de Maduro.

La respuesta proporcionada por una de las expertas me ha servido de inspiración todos estos días, porque nos regresa a la verdad.

Decía ella que, una democracia robusta no encarcela niños y adolescentes, ni los mantiene más de cincuenta días sin asistencia legal ni presencia de sus familiares. Una democracia robusta no cierra emisoras de radio, ni persigue a periodistas, ni interviene partidos políticos inhabilitando sus candidatos; no realiza audiencia en mitad de la noche a escondidas, por video conferencia y sin abogados defensores; no persigue a los ciudadanos por causa de su identidad política.

Efectivamente, una democracia robusta, no desconoce la voluntad soberana de siete millones de votantes, ni amenaza y persigue al Presidente Electo, hasta lograr su exilio forzado.

Si la Venezuela de Maduro fuese una democracia robusta, habría que añadir, tampoco sería necesario apelar a la conciencia internacional para que sean la voz de la sociedad civil que ahogan con leyes draconianas y represalias, o de las víctimas a las que se les hace cada vez más difícil defenderse y salvarse de la arbitrariedad, o de la oposición política cada vez más diezmada.

Los expertos, a lo largo de sus distintas intervenciones de la semana pasada, pidieron a la comunidad internacional que abran sus puertas a quienes necesitan refugio en tierras de la “democracia robusta”, instaron a los países a actuar con sentido de urgencia para proteger a la población venezolana a merced de la “democracia robusta” , así como a ocuparse de sus binacionales presos.

Y es que, pedirle a los Estados parte de la ONU que no bajen la vigilancia, que no claudiquen, exhortarlos a que no dejen que la frustración se traduzca en adormecimiento, son frases que se utilizan cuando la mentira de la “democracia robusta” quiere anular y disfrazar la verdad del triunfo electoral que todos conocemos y del castigo por tal hazaña que ahora estamos padeciendo.