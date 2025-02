Una "franja de Gaza" entre Venezuela y Colombia

A las noticias sobre lo que está sucediendo en la región del Catatumbo, sumo mis comentarios como observador de esta nueva crisis binacional que se reinstala. No soy un entendido en política ni en geopolítica, pero eso no impide que me mantenga atento a lo que sucede, tratando de entender los acontecimientos y opinar sobre hechos preocupantes. Salvando las distancias y debido a las semejanzas, pienso que uno de los objetivos del régimen chavista tutelado por Cuba ha sido la de implantar una gigantesca “franja de Gaza” de 2.219 kilómetros que se extiende a lo largo de la frontera occidental de Venezuela, desde la geoestratégica Península de la Guajira hasta la frontera con Brasil, haciendo realidad el sueño de Chávez y Fidel: “Venezuela limita en el Oeste con las FARC y el ELN (Chávez dixit)”, calificando a las FARC y al ELN como “verdaderos ejércitos que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que respetamos” (Discurso en la AN, 11/01/2008).