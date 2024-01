Una guerra en paz

De no ser por la sumatoria de caídos y mutilados en el combate, por sus desplazados, perseguidos y prisioneros en caliente o en frío, por los bombardeos contra hospitales, escuelas, templos y civiles desarmados, incluidos niños, mujeres y ancianos, el cronista consideraría la guerra como la mejor herramienta para dirimir los reclamos entre naciones vecinas y no vecinas.

¡Vaya majadería! -me responderá más de uno- ¡La guerra no es guerra si no se perpetran semejantes atrocidades!