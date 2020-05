Una pandemia de autoritarismos

El sistema multilateral heredado de la Segunda Gran Guerra del siglo XX, desfigurado desde los años 1960 al reafianzarse el peso de los Estados por sobre el principio tutelar y ordenador de la dignidad humana [pro homine et libertatis] y quedar condicionado a la lógica de la bipolaridad ideológica (capitalismo vs. comunismo, Norte vs. Sur), es el gran ausente. Más allá de la oferta de dineros sin intereses no ha podido conducir a la Humanidad, globalizada por la amenaza china.