VenAmérica: El momento ha llegado

El momento ha llegado para comenzar una nueva era democrática en Venezuela. Con cualquier escenario que se presente el 10 de enero de 2025, ese mismo día o los subsiguientes, al régimen no le quedará más remedio que salir del poder, por las buenas o por las malas, porque la comunidad internacional actuará con sanciones o de otra manera pues la dictadura no hizo caso a las advertencias que están haciendo todos los países y organismos internacionales, y no podrá seguir mintiendo a los poquísimos seguidores que le quedan, por supuesto, con las consecuencias que esta nueva situación creará. No importa si son días o semanas, pero el gobierno está naufragando.