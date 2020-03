Venezuela: Perspectivas y reconstrucción

Hostigada por una cada vez más opresiva inseguridad y delincuencia, la agricultura registra una disminución a niveles mínimos de producción y las expropiaciones acabaron con la actividad agrícola y pecuaria. Solo se está produciendo queso. La producción industrial, sin insumos ni materias primas, se ha desplomado y la escasa producción se dirige al mercado interno. No hay exportaciones. La mano de obra emigro. El comercio y los servicios, concentran la actividad económica del país.

La hiperinflación encabeza un descomunal déficit fiscal (17% PIB) y una irresponsable emisión monetaria, ha liquidado el poder adquisitivo de trabajadores y ciudadanos. El bolívar carece de confianza, es una moneda destruida. No funciona como unidad de cuenta ni como reserva de valor, apenas se utiliza como medio de pago en un cono monetario rezagado e inútil con más ceros de menos y nuevos billetes. El BCV, ejemplo en Latinoamérica, fue destrozado y no cumple sus funciones, siendo cómplice del caos actual. La administración pública no funciona y está profundamente corrompida. El salario mínimo es una burla. La cesta básica para noviembre 2019 equivalía a 5.543.084 BsS, unos 142 US$, en tanto el salario mínimo se ubica en 250.000 BsS unos 3,71 US$. Los trabajadores no alcanzan la línea de pobreza fijada por la ONU de 1,9 US$/día pues perciben 0,22 US$/día, todo se ha dolarizado, menos el salario.

Antonio criticó la manera soterrada y desordenada como se ha flexibilizado el mercado cambiario, convirtiendo al dólar en valor referencia; entre 60% y 70% de las transacciones son en US$, obviando que la dolarización provoca una dinámica social perversa con un empobrecimiento muy rápido de la población, profundizando la brecha de desigualdad y develando conductas inapropiadas de empresarios y comerciantes.

Las perspectivas para Venezuela en 2020 son de incertidumbre por la turbulencia política en el proceso de salida del actual régimen usurpador, continuará el desequilibrio, se acentuará el decrecimiento de la economía, los venezolanos soportarán mayores niveles de pobreza y sufrirán penurias, inflación y privaciones con aumento de la emisión de dinero inorgánico, deterioro de los canales de distribución, altos precios internacionales, caída de la producción interna y revisión de tarifas de servicios.

Es necesario detener el desastre económico, prepararse para la nueva Venezuela, donde la responsabilidad de la diáspora, de la sociedad civil, es prospectar nuevos negocios e inversiones, apuntalar el programa de recuperación contenido en el PLAN PAIS presentado por el Presidente (e) Juan Guaidó, un inmenso esfuerzo para rescatar a Venezuela, para que los compatriotas regresen al país con seguridad y esperanza, concluyó.

El autor de este artículo es gerente de Información y Comunicación de VenAmérica