Venezuela, un crimen de "lesa ecología"

El territorio que formaba a la república de Venezuela, hoy canibalizado y fragmentado bajo la república bolivariana –que no es tal república por haber perdido su base espacial y su sobrevenida incapacidad para ejercer poder y jurisdicción alguna sobre ella salvo a través de la violencia no institucional o la extranjera– es el predio propicio para las aves de rapiña. Sus habitantes o naturales emigran como manadas, tal y como lo hiciesen nuestros pacíficos arahuacos del sur del Orinoco y del norte, quienes en los tiempos del descubrimiento huyen desde Tierra Firme hacia las islas, alcanzando incluso a Puerto Rico, para no ser pasto de esclavitud o antropofagia por los caribes.