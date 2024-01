Policía a servicio de Maduro detiene a profesor venezolano por supuesta "conspiración"

Organizaciones y dirigentes venezolanos informaron que además golpearon a varias maestras que se encontraban en la sede. Fueron incautadas computadoras y otros materiales de trabajo y despojaron a los presentes de sus celulares.

“El SEBIN se lleva detenido al Profesor Víctor Venegas, presidente de la seccional Barinas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATEV), sin orden judicial. Además golpearon a varias maestras, incautaron computadoras y otros materiales de trabajo y despojaron a los presentes de sus celulares”, denunció la abogada y defensora de DDHH, Tamara Suju, a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Poco antes de su detención, Venegas publicó un video pidiendo el respaldo de los venezolanos y del sector docente.

“Quiero que sepan que los cuerpos policiales están tumbando la puerta para llevarme. Yo no me voy a esconder. No me voy a esconder, no hemos hecho absolutamente nada malo, solo defender a los trabajadores. Me van a llevar secuestrado. Le pido a la opinión pública solidaridad y a los maestros que salgan a protestar, porque esto es una injusticia”, expresó.

Por otra parte, miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informaron que el hermano de Víctor, José Gregorio Venegas también fue detenido durante el allanamiento.

Detenido por presunta "conspiración"

El periodista venezolano Eligio Rojas reveló a través de su cuenta de Twitter (X), que al profesor se le imputan delitos por instigación al odio contra los docentes que no acataran sus llamados a paros educativos "ilegales" en el estado Barinas, así como por su presunta vinculación con las cuatro conspiraciones denunciadas por Nicolás Maduro el lunes pasado en su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional.

Luego, el Ministerio Público (MP) del país suramericano confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales que el profesor Víctor Venegas fue detenido por “estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República”.

El fiscal general Tarek William Saab señaló que Venegas “formaba parte de un núcleo que pretendía convertir el estado Barinas en epicentro de acciones violentas”, y que una vez develado el plan, el grupo fue desmantelado.

Exigen su liberación inmediata

Dirigentes de FENATEV aseguran que esta acción viola el Estado de Derecho y constituye una grave violación a la libertad sindical.

Igualmente, resaltaron la necesidad de exigir la libertad inmediata del dirigente sindical y que se exprese el rechazo rechazo a esta arbitrariedad por parte de las autoridades venezolanas.

Venegas fue sacado anteriormente de su residencia por el Sebin, la noche del jueves 5 de julio de 2019, para ser trasladado a la sede del organismo policial, por razones desconocidas. Luego fue liberado a las 4 de la madrugada, pero debió regresar en horas de la mañana, para confirmar su declaración.

