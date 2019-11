Acaba de nacer WT.Social, la red social "antiFacebook" sin anuncios ni noticias falsas

Los usuarios verán los artículos que comparten sus contactos en un muro cronológico en el que aparece la información más reciente, y no lo que decide el algoritmo en base a sus intereses. Además, se compromete a no vender los datos de sus usuarios y no contará con avisos publicitarios para su subsistencia. Según afirmó el propio Wales, WT.Social ya superaba los 200.000 suscritores.

Luego de registrarse, la persona será agregada a una lista de espera donde se le presentan las opciones de invitar a otros participantes o elegir un pago por suscripción que oscila entre $13 dólares al mes o $100 al año.

De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, Wales lanzó una plataforma de noticias de colaboración abierta llamada Wikitribune en 2017, destinada a abordar las noticias falsas y con "historias ciudadanas". El objetivo era salvar el periodismo en la llamada era de la "posverdad".

Pero ese proyecto fracasó y en 2018 tuvo que dejar ir a su equipo de periodistas. La consultora de redes sociales Zoe Cairns le dijo a la BBC que pensaba que la red tendrá que aumentar sus usuarios rápidamente para probar ser una alternativa viable a los gigantes. "Requerirá que inviertan mucho dinero. La gente está acostumbrada a las redes sociales gratuitas", aseguró la experta.

Hasta ahora, WT.Social tiene una lista de espera para usuarios nuevos debido a la limitada capacidad de su servidor, según señala en su web, pero espera ampliar esa capacidad y también ofrecerla en otros idiomas.