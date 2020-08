Creación digital, un nicho a explorar en tiempos de pandemia

Eso es precisamente lo que hacen Marta González y Natalia Bolívar, dos inmigrantes de origen colombiano expertas en estrategias de redes sociales y fundadoras de VIVALTO MEDIA, una de las agencias de marketing digital con más éxito en Miami, dedicada a desarrollar marcas, potenciar celebridades e impulsar negocios.

“No puedes abrir una cuenta de Instagram o un canal de YouTube sin tener claro qué producto vas a ofrecer y a qué público deseas llegar. Por eso, lo primero antes de implementar cualquier estrategia, es aterrizar la idea. Y eso es parte del trabajo que hacemos con nuestros clientes, y el primer consejo que le damos a quienes desean entrar a competir al mundo digital”, dijo Marta González, cofundadora de VIVALTO MEDIA.

Generar impacto

El mundo de las redes sociales parece fácil y hasta frívolo, pero no lo es. Ambas expertas recomiendan educarse y tratar de conocer todas las herramientas digitales para hacer un buen uso de ellas.

“Mucha gente no sabe lo que ofrece cada red, por ende, no la utilizan a cabalidad. No se puede publicar sin sentido, hay que tener muy claro los mensajes y las imágenes. Tener una dirección clara es la única manera de lograr los objetivos”, aconsejó Natalia Bolívar.

Con clientes como Ana Patricia Gámez, Giselle Blondet, Toni Costa, Adamari López, Ximena Duque, Julián Gil, entre una larga lista de marcas y celebridades, ambas expertas aconsejan aprovechar al máximo este periodo de cambios y reinvención, y no perder la fe.

“El error más grande que ha cometido la gente durante esta pandemia es pensar que es un mal momento y que todo está frenado. A nivel digital es un momento de adquirir más fuerza y de encontrar oportunidades. Así lo hemos hecho con nuestros clientes”, dijo Marta González, quien afirma que si estás en casa este es el momento para desarrollar la creatividad al máximo.

El éxito

“Luego de identificar el nicho. El éxito lo asegura una buena estrategia, constancia y disciplina. Y escuchar a los usuarios. Así que la tarea es educarse, tomar cursos online, reinventarse, conquistar un nuevo mercado y asesorarse. Hoy en día hay plataformas gratuitas para abrir páginas web, y conocer esos recursos digitales es muy importante”, recomendaron las líderes de VIVALTO MEDIA, quienes al igual que el resto de las compañías dejaron sus oficinas y comenzaron a trabajar desde casa.

“Natalia adquirió el virus (COVID-19), y al enterarnos tuvimos que cerrar. Fue un cambio drástico, pero era parte de nuestra responsabilidad. Decidimos no decaernos, seguir luchando y continuar creando. Ambas somos madres y no es fácil trabajar desde casa, pero con organización se puede optimizar el tiempo y lograr los objetivos”, indicó González.

Si quieres saber más de VIVALTIO MEDIA y sus servicios de redes sociales, página web, monetización de plataformas digitales y negocios online, los puedes seguir en su cuenta de Instagram @vivaltomedia.

@camila_mendoza