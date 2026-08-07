Guerra cognitiva: la nueva amenaza impulsada por la inteligencia artificial

La desinformación ya no se limita a bulos o campañas de difamación. Hoy, la inteligencia artificial (IA) ha dado origen a un escenario más complejo: la guerra cognitiva, un campo donde la manipulación informativa busca alterar percepciones colectivas y provocar crisis sociales de gran alcance.

El experto José J. Sanmartín, Senior Fellow del Miami Strategic Intelligence Institute , explicó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS, que esta modalidad es “el hijo putativo de la antigua guerra psicológica”, pero con un poder multiplicado por la tecnología.

“La nueva guerra cognitiva se define por su capacidad para condicionar nuestra percepción de la realidad, hasta el extremo de manipular y dirigir la interpretación de los hechos en el sentido deseado”, afirmó.

Manipulación emocional y crisis sociales

La aplicación de IA en estas campañas activa mecanismos emocionales colectivos. El efecto buscado es la irracionalidad social: ataques de ansiedad, pánico y desconfianza hacia instituciones. “Un ataque súbito de ansiedad puede reventar la estructura de una sociedad civil”, advierte Sanmartín.

Los deepfakes, la clonación de voz y otros contenidos sintéticos son armas directas en este terreno. Su impacto va más allá de la política: sectores como salud, transporte y alimentación pueden convertirse en blancos estratégicos para generar caos.

Democracias en desventaja

Sanmartín sostiene que las democracias occidentales no están preparadas. “Nuestro statu quo es mayormente defensivo, lo que nos ubica en una zona de manifiesta debilidad”, señala. Para él, la respuesta debe incluir medidas ofensivas y disuasorias, además de cooperación internacional. “La desinformación sí es transversal y universal; así debe ser también la lucha contra la guerra cognitiva”, enfatizó el experto.

Proyección a cinco años

Sanmartín advierte que, si la evolución continúa como hasta ahora, la IA será controlada mayormente para usos beligerantes. “Surgirán numerosos proveedores de IA si no se regula adecuadamente, que captarán más y más información de los usuarios de sus servicios”.

Además, el experto asegura que los proveedores serios perderán terreno frente a actores menos escrupulosos, mientras la IA se infiltrará en todos los ámbitos del conocimiento humano. “Se producirán captaciones y filtraciones de datos. La información se convertirá en una mercancía de tráfico ilegal como lo ha sido la droga. Las mafias elaborarán relatos espasmódicos a través de la IA para generar ataques de pánico social. Se impone trabajar ya para evitar este panorama tan desolador”, indicó.

FUENTE: Redacción DLA