Hyundai Palisade: Presencia y desempeño en tamaño familiar

El Hyundai Palisade, cuyo precio, dependiendo del nivel de acabados, oscila entre $40,035 dólares y $56,160 dólares, es una propuesta muy coherente para familias y usuarios que necesitan espacio, comodidad y un nivel alto de equipamiento sin dar el salto a marcas premium

El Hyundai Palisade se ha consolidado como una de las opciones más relevantes dentro del segmento de SUV grandes familiares, ofreciendo un equilibrio entre diseño, comodidad, tecnología y precio, que lo hace competitivo frente a rivales establecidos. Este utilitario deportivo tiene motor frontal, tracción integral en las cuatro ruedas, es una camioneta de 4 puertas con capacidad para siete pasajeros y desde su lanzamiento ha repetido la receta de ofrecer un interior generoso y bien pensado, enfocado en la experiencia de los ocupantes, más que en el rendimiento deportivo.

El Palisade presenta una estética moderna y con singular presencia. Sus líneas son robustas y sofisticadas: una parrilla ancha y marcante, faros integrados con firma lumínica distintiva y volúmenes laterales que transmiten solidez. Donde el Palisade realmente se destaca es en su interior. El espacio es generoso en las tres filas: la segunda fila ofrece amplio espacio para piernas y opciones de configuración, con banco corrido o sillas del tipo capitán, mientras que la tercera fila resulta sorprendentemente utilizable para adultos en trayectos no muy largos, algo de lo que no todos los competidores pueden presumir. La calidad es notablemente elevada, con materiales suaves al tacto en áreas clave, ensamblajes cuidados y combinaciones de colores que aportan sensación de distinción. Los asientos son cómodos, con apoyo lateral y opciones de ajuste eléctrico y calefacción/ventilación en niveles altos.

El maletero del Palisade ofrece buena capacidad con las tres filas en uso y se amplía significativamente al abatir la segunda y tercera filas. Los mecanismos de plegado son de fácil operación y, en versiones equipadas, vienen eléctricos, lo que facilita el manejo de la carga. Los numerosos compartimentos y soluciones prácticas, portavasos amplios, guantera refrigerada, bandejas y redes aumentan la funcionalidad diaria del vehículo.

El Palisade tiende a priorizar la suavidad de marcha sobre la deportividad. El motor es un V6 de ciclo Atkinson, de 3.5 litros de desplazamiento, bloque y culatas de aluminio, aspiración atmosférica, 24 válvulas, doble árbol de levas en las culatas, inyección directa de combustible, que produce 287 caballos de potencia y 260 libras por pie de torsión, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. El Hyundai Palisade acelera de 0 a 60 millas en 8.1 segundos, puede remolcar hasta 5,000 libras y rinde 16 millas por galón en la ciudad y 22 en la autopista.

En términos de dinámica, la suspensión se orienta a absorber irregularidades y a ofrecer un rodar estable y tranquilo; la conducción en curvas moderadas muestra compromiso por la estabilidad más que por la agilidad, con un balance cómodo para el uso familiar. Con su tracción integral, el Palisade ofrece mayor seguridad en condiciones resbaladizas y cierta capacidad para caminos más agrestes.

Hyundai ha dotado al Palisade con un paquete tecnológico completo: pantalla central táctil de gran tamaño, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sistemas de navegación, panel de instrumentos digital en versiones superiores y múltiples puertos USB. El sistema de infoentretenimiento es intuitivo y responde con rapidez en la mayoría de las interacciones. Además, el Palisade suele incluir soluciones pensadas para la familia, como sistemas de intercomunicación interior, controles independientes de climatización para cada fila y opciones de entretenimiento trasero en algunas versiones.

En materia de seguridad, el Palisade incorpora una amplia gama de asistentes a la conducción: frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado y sensores de punto ciego, entre otros. Estas ayudas, junto con una estructura diseñada para protección de ocupantes y múltiples airbags, le han valido buenas calificaciones en pruebas de choque en varios mercados. La combinación de tecnología activa y pasiva lo convierte en una opción sólida para quienes consideran que la seguridad familiar debe ser lo más importante. En cuanto a mantenimiento y garantía, Hyundai ofrece paquetes competitivos, con programas de servicio y la garantía más generosa del país, con hasta 10 años o 100,000 millas, lo que primero ocurra, que contribuyen a reducir el costo total de propiedad y brindan tranquilidad al comprador.

El Hyundai Palisade, cuyo precio, dependiendo del nivel de acabados, oscila entre $40,035 dólares y $56,160 dólares, es una propuesta muy coherente para familias y usuarios que necesitan espacio, comodidad y un nivel alto de equipamiento sin dar el salto a marcas premium. Con un interior bien rematado, tecnología abundante, seguridad avanzada y una conducción enfocada en el confort, ofrece un paquete completo para el día a día y los viajes. Para quienes valoran la versatilidad, la calidad interior y la sensación de vehículo grande, elegante, bien presentado y con excelentes acabados, el Hyundai Palisade es una de las opciones más sensatas y equilibradas del segmento.