“Star Fox” ha vuelto: Nintendo recupera el videojuego que cambió las batallas espacialesg

Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, ‘Star Fox’ está de vuelta.

MADRID .- Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, 'Star Fox' está de vuelta. La icónica saga exclusiva de Nintendo, capitaneada por el carismático zorro Fox McCloud, regresa con un nuevo título que promete redefinir y actualizar las reglas del género.

'Star Fox' (Nintendo Switch 2, desde el 25 de junio) no es ni la saga más exitosa ni la más prolífica de la compañía japonesa, pero si es una de las que más fascinación ha logrado crear con apenas 6 juegos en 33 años, el último hace una década.

Una historia que arrancó en 1993 cuando salió en la consola Super Nintendo el primer 'Star Fox' (en Europa llegó bajo el título de 'Starwing'), un título que lograba, gracias al novedoso chip 'Super FX', renderizar por primera vez gráficos en 3D reales (en la práctica demasiado arcaico y poligonal) con un título de batallas de naves espaciales y personajes antropomórficos en formato anime.

Ahora llega con un lavado de cara en todos sus apartados. A nivel visual, con una propuesta semirealista y de dibujo animado sorprendente, una jugabilidad espídica y una historia simple pero efectiva que da protagonismo a la acción.

Un remake inesperado pero previsible, después de que su protagonista, Fox McCloud, apareciese por sorpresa en la reciente 'The Super Mario Galaxy Movie' (2026), en la que acompañaba a Mario en su aventura espacial.

Una película interactivas

El nuevo juego es una evolución de los tradicionales 'rail shooter', juegos en los que el personaje principal, en este caso una nave, avanza solo en el escenario y el jugador tiene básicamente que esquivar, disparar, no dejar escapar las mejoras que van apareciendo y proseguir la contienda.

Y es importante recalcar esta evolución porque ahora Nintendo añade a la jugabilidad lineal múltiples posibilidades que abren, en momentos clave, el modo de juego a un sistema de 'mundo abierto' en el que poder pilotar en libertad y crear estrategias de juego.

En cuanto a la trama, más de lo mismo. Un malvado científico quiere conquistar el sistema estelar Cornelia y un grupo de mercenarios, comandados por Fox Mcloud, intentará evitarlo. Nada nuevo.

Los cambios llegan de su apartado visual, muy cinematográfico, lleno de efectos de color e iluminación y de esa jugabilidad clásica a la que se añaden posibilidades con los nuevos mandos de la Switch 2, al permitir jugar también apuntando la mirilla con su novedoso 'modo ratón'.

Los movimientos son algo fluidos pero caóticos al inicio, con una nave hipersensibles a los movimientos de los mandos, con lo que obliga a ser muy cauteloso con los movimientos y adaptarse lleva un tiempo.

En esta entrega se añade una buena variedad de vehículos ya que además de la aeronave principal, 'Arwing', vuelven el tanque 'Landmaster' y el submarino 'Blue-Marine', que protagonizan fases específicas y le dan variedad al juego.

Un 'Star Fox' que llega también con un modo cooperativo muy entretenido, con un jugador pilotando la nave y otro disparando, así como modos online en batallas por equipos con mapas especiales.

Un título que llega para renovar una saga y que acierta en todo. Los gráficos están a la altura de los mejores títulos de nueva generación, su nuevo carácter cinematográfico, el carisma de sus personajes y la dificultad, para todos los gustos. Todo ello para lograr el objetivo de devolverlo a lo más alto.

FUENTE: Con información de EFE