miércoles 24  de  junio 2026
Tecnología

“Star Fox” ha vuelto: Nintendo recupera el videojuego que cambió las batallas espacialesg

Un 'Star Fox' que llega también con un modo cooperativo muy entretenido, con un jugador pilotando la nave y otro disparando

&nbsp;Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, ‘Star Fox’ está de vuelta.&nbsp; &nbsp;

 Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, ‘Star Fox’ está de vuelta. 

 

EFE/Nintendo

MADRID.- Más de tres décadas después de revolucionar los videojuegos de combates espaciales con su pionera propuesta en 3D, 'Star Fox' está de vuelta. La icónica saga exclusiva de Nintendo, capitaneada por el carismático zorro Fox McCloud, regresa con un nuevo título que promete redefinir y actualizar las reglas del género.

'Star Fox' (Nintendo Switch 2, desde el 25 de junio) no es ni la saga más exitosa ni la más prolífica de la compañía japonesa, pero si es una de las que más fascinación ha logrado crear con apenas 6 juegos en 33 años, el último hace una década.

Una historia que arrancó en 1993 cuando salió en la consola Super Nintendo el primer 'Star Fox' (en Europa llegó bajo el título de 'Starwing'), un título que lograba, gracias al novedoso chip 'Super FX', renderizar por primera vez gráficos en 3D reales (en la práctica demasiado arcaico y poligonal) con un título de batallas de naves espaciales y personajes antropomórficos en formato anime.

Ahora llega con un lavado de cara en todos sus apartados. A nivel visual, con una propuesta semirealista y de dibujo animado sorprendente, una jugabilidad espídica y una historia simple pero efectiva que da protagonismo a la acción.

Un remake inesperado pero previsible, después de que su protagonista, Fox McCloud, apareciese por sorpresa en la reciente 'The Super Mario Galaxy Movie' (2026), en la que acompañaba a Mario en su aventura espacial.

Una película interactivas

El nuevo juego es una evolución de los tradicionales 'rail shooter', juegos en los que el personaje principal, en este caso una nave, avanza solo en el escenario y el jugador tiene básicamente que esquivar, disparar, no dejar escapar las mejoras que van apareciendo y proseguir la contienda.

Y es importante recalcar esta evolución porque ahora Nintendo añade a la jugabilidad lineal múltiples posibilidades que abren, en momentos clave, el modo de juego a un sistema de 'mundo abierto' en el que poder pilotar en libertad y crear estrategias de juego.

En cuanto a la trama, más de lo mismo. Un malvado científico quiere conquistar el sistema estelar Cornelia y un grupo de mercenarios, comandados por Fox Mcloud, intentará evitarlo. Nada nuevo.

Los cambios llegan de su apartado visual, muy cinematográfico, lleno de efectos de color e iluminación y de esa jugabilidad clásica a la que se añaden posibilidades con los nuevos mandos de la Switch 2, al permitir jugar también apuntando la mirilla con su novedoso 'modo ratón'.

Los movimientos son algo fluidos pero caóticos al inicio, con una nave hipersensibles a los movimientos de los mandos, con lo que obliga a ser muy cauteloso con los movimientos y adaptarse lleva un tiempo.

En esta entrega se añade una buena variedad de vehículos ya que además de la aeronave principal, 'Arwing', vuelven el tanque 'Landmaster' y el submarino 'Blue-Marine', que protagonizan fases específicas y le dan variedad al juego.

Un 'Star Fox' que llega también con un modo cooperativo muy entretenido, con un jugador pilotando la nave y otro disparando, así como modos online en batallas por equipos con mapas especiales.

Un título que llega para renovar una saga y que acierta en todo. Los gráficos están a la altura de los mejores títulos de nueva generación, su nuevo carácter cinematográfico, el carisma de sus personajes y la dificultad, para todos los gustos. Todo ello para lograr el objetivo de devolverlo a lo más alto.

FUENTE: Con información de EFE

Temas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ala noreste de Champlain Towers South el día del colapso. 
ORIGEN DE LA TRAGEDIA

Revelan causa del fatídico colapso de Champlain Towers South donde murieron 98 personas en 2021

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.  
MEDIO ORIENTE

Estrecho de Ormuz tuvo el lunes el mayor tráfico marítimo desde el inicio de la guerra

Concejo de Hialeah en reunión ordinaria. 
AGILIZAR SERVICIOS

Concejo de Hialeah vota inversión de $45 millones para ampliar Building y modernizar City Hall

José Alejandro Ramírez, de 24 años.
SUCESO

Cubano enfrenta cargos por allanamiento armado tras disputa en vivienda de Miami

Vista parcial de Miami-Dade, con edificios de condominios.
SPECIAL ASSESSMENT

Miami-Dade: A punto de expirar ayuda de $50 mil para dueños de condominios afectados por cuotas especiales

Te puede interesar

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
JUSTICIA

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate

Por Daniel Castropé
Alcaldesa nombra a Jonathan Daniels nuevo director ejecutivo de Puerto de Miami. 
AL MANDO

Alcaldesa de Miami-Dade nombra a Jonathan Daniels como nuevo director de Puerto de Miami

Orlando Gutiérrez-Boronat se reúne con líderes políticos de Lituania.
CAMPAÑA

Gutiérrez-Boronat lleva a cuatro parlamentos europeos reclamo para cortar fondos de UE a Cuba

Un vehículo policial vigila el área cercana al Palacio Nacional en Puerto Príncipe, Haití, el 2 de abril de 2024. Más de 50.000 personas huyeron de Puerto Príncipe en tres semanas cuando una explosión de violencia de pandillas sacudió la capital haitiana.
CRIMINALIDAD

UE y OEA lanzan proyecto en Haití para reforzar capacidades operativas policiales ante las pandillas

Concejo de Hialeah en reunión ordinaria. 
AGILIZAR SERVICIOS

Concejo de Hialeah vota inversión de $45 millones para ampliar Building y modernizar City Hall