¿Un mayor reembolso de impuestos en 2025? Esta nueva deducción favorece a las familias hispanas

La temporada de impuestos de 2025 trae cambios que podrían significar un alivio económico para miles de trabajadores hispanos en Estados Unidos, especialmente para quienes laboran en sectores donde las propinas son parte esencial del ingreso.

Según explicó Miguel Burgos, portavoz de TurboTax, una de las novedades más relevantes es la deducción por propinas calificadas, un beneficio temporal que estará vigente entre 2025 y 2028.

UN ALIVIO Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

SERVICIOS PÚBLICOS Dariel Fernández inaugura en Miami Gardens décima oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

Una oportunidad para quienes trabajan con propinas

“A partir de 2025 y hasta 2028, usted podrá deducir hasta $25.000 al año en propinas calificadas de su ingreso federal sujeto a impuestos”, señaló el especialista.

Este cambio aplica tanto si el contribuyente detalla sus deducciones como si no, lo que amplía significativamente el número de personas que pueden beneficiarse.

De acuerdo con el IRS, las “propinas calificadas” son aquellas que se dan de manera voluntaria (en efectivo, tarjeta o mediante reparto) y que se reciben en ocupaciones donde los trabajadores “habitualmente y de manera regular” reciben propinas al 31 de diciembre de 2024.

Burgos añadió que, en la práctica, esto significa que un mesero, estilista o conductor de viajes compartidos (como Uber o Lyft) podría reducir su ingreso sujeto a impuestos por el monto de sus propinas debidamente reportadas, con un potencial impacto directo en el reembolso final.

Por qué es positivo para la comunidad hispana

Los hispanos tienen una fuerte presencia laboral en los sectores de servicios, hotelería, restaurantes, transporte y cuidado personal, actividades donde las propinas representan una parte significativa del ingreso.

“Asegurar un reporte adecuado de las propinas (por medio del empleador o de manera individual) es clave: solo califican las propinas reportadas en W-2, 1099 o Formulario 4137”, enfatizó Burgos.

El experto advirtió también que la deducción tiene límites según el ingreso: el beneficio empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los $150.000 para contribuyentes solteros y $300.000 para quienes presentan en conjunto.

Cómo aprovechar al máximo esta deducción

Entre las recomendaciones, Burgos destacan las siguientes:

Llevar registros precisos de todas las propinas recibidas.

Pedir al empleador que incluya, de ser posible, el código ocupacional de propinas en el formulario correspondiente.

Los trabajadores por cuenta propia (como repartidores o choferes independientes) también pueden reclamar la deducción, siempre que no supere su ingreso neto.

Estrategias adicionales para aumentar el reembolso familiar

Más allá de la deducción por propinas, Burgos recuerda que existen otras formas de optimizar el reembolso en 2025.

Ajustar la retención con anticipación: Si se espera reclamar esta deducción u otros créditos, modificar el W-4 puede evitar pagos excesivos durante el año.

Aprovechar créditos familiares: “La ley OBBB incluye mejoras como el aumento de la deducción estándar y créditos para familias e hijos”, apuntó Burgos, quien hizo hincapié en la importancia de validar números de Seguro Social y confirmar elegibilidad para el EITC y el CTC.

Documentar gastos y deducciones potenciales, incluso si no se planea detallar este año.

Realizar una sesión de planificación fiscal antes del 31 de diciembre, especialmente para quienes reciben ingresos 1099 o manejan pequeños negocios.

Utilizar servicios confiables en español. Burgos recomienda recurrir a organizaciones comunitarias o plataformas como TurboTax, que ofrece asistencia en español.

Miguel Burgos, especialista en taxes. Cortesía/Prensa Miguel Burgos, especialista en taxes. Cortesía/Prensa

Un beneficio quienes más lo necesitan

Para miles de trabajadores hispanos que dependen de las propinas para sostener a sus familias, este cambio fiscal representa una oportunidad tangible de alivio financiero.

Al comprender cómo funciona la deducción y al mantener un buen registro de ingresos, la comunidad puede maximizar su reembolso y planificar con mayor seguridad su economía familiar.

Puede consultar más información sobre los cambios tributarios y recursos en español en TurboTax: https://turbotax.intuit.com/personal-taxes/en-espanol/