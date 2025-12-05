¿Un mayor reembolso de impuestos en 2025? Esta nueva deducción favorece a las familias hispanas

La temporada de impuestos de 2025 trae cambios que podrían significar un alivio económico para miles de trabajadores hispanos en Estados Unidos, especialmente para quienes laboran en sectores donde las propinas son parte esencial del ingreso.
Según explica Miguel Burgos, una de las novedades más relevantes es la deducción por propinas calificadas, un beneficio que estará vigente hasta 2028
La temporada de impuestos de 2025 trae cambios que podrían significar un alivio económico para miles de trabajadores hispanos en Estados Unidos, especialmente para quienes laboran en sectores donde las propinas son parte esencial del ingreso.
Según explicó Miguel Burgos, portavoz de TurboTax, una de las novedades más relevantes es la deducción por propinas calificadas, un beneficio temporal que estará vigente entre 2025 y 2028.
“A partir de 2025 y hasta 2028, usted podrá deducir hasta $25.000 al año en propinas calificadas de su ingreso federal sujeto a impuestos”, señaló el especialista.
Este cambio aplica tanto si el contribuyente detalla sus deducciones como si no, lo que amplía significativamente el número de personas que pueden beneficiarse.
De acuerdo con el IRS, las “propinas calificadas” son aquellas que se dan de manera voluntaria (en efectivo, tarjeta o mediante reparto) y que se reciben en ocupaciones donde los trabajadores “habitualmente y de manera regular” reciben propinas al 31 de diciembre de 2024.
Burgos añadió que, en la práctica, esto significa que un mesero, estilista o conductor de viajes compartidos (como Uber o Lyft) podría reducir su ingreso sujeto a impuestos por el monto de sus propinas debidamente reportadas, con un potencial impacto directo en el reembolso final.
Los hispanos tienen una fuerte presencia laboral en los sectores de servicios, hotelería, restaurantes, transporte y cuidado personal, actividades donde las propinas representan una parte significativa del ingreso.
“Asegurar un reporte adecuado de las propinas (por medio del empleador o de manera individual) es clave: solo califican las propinas reportadas en W-2, 1099 o Formulario 4137”, enfatizó Burgos.
El experto advirtió también que la deducción tiene límites según el ingreso: el beneficio empieza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los $150.000 para contribuyentes solteros y $300.000 para quienes presentan en conjunto.
Entre las recomendaciones, Burgos destacan las siguientes:
Más allá de la deducción por propinas, Burgos recuerda que existen otras formas de optimizar el reembolso en 2025.
Para miles de trabajadores hispanos que dependen de las propinas para sostener a sus familias, este cambio fiscal representa una oportunidad tangible de alivio financiero.
Al comprender cómo funciona la deducción y al mantener un buen registro de ingresos, la comunidad puede maximizar su reembolso y planificar con mayor seguridad su economía familiar.
Puede consultar más información sobre los cambios tributarios y recursos en español en TurboTax: https://turbotax.intuit.com/personal-taxes/en-espanol/