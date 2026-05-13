Una ONG comprometida con la libertad

Este artículo destaca el papel del Independent Institute como una organización dedicada a la promoción de la libertad, el estado de derecho y las sociedades abiertas. A través de la experiencia del autor en una conferencia centrada en la transición de Cuba hacia un sistema poscomunista, se evidencia la importancia de generar espacios de análisis, propuestas y cooperación internacional. El texto subraya la relevancia de las ideas de libre mercado, institucionalidad y gobernanza limitada como pilares para una eventual reconstrucción de Cuba.

En un contexto hemisférico marcado por desafíos persistentes en materia de gobernanza, autoritarismo y desarrollo económico, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial en la generación de ideas, propuestas y redes de colaboración. El Independent Institute se inserta en este ecosistema como un actor relevante en la promoción de principios liberales clásicos, contribuyendo al debate sobre el futuro de sociedades que enfrentan sistemas políticos restrictivos, como el caso de Cuba.

Hay instituciones que llevan décadas trabajando a favor de los derechos ciudadanos en general y, aun así, en ocasiones nunca las llegamos a conocer, aunque en alguna medida nos favorezcan, y eso fue lo que me sucedió con la estadounidense Independent Institute, radicada en Oakland, California, hace la friolera de 40 años.

Supe de esta ONG gracias a mi amigo Gabriel Gasave, un argentino de gran simpatía personal que inspira confianza desde el momento en que le conoces, lo que me motivó invitarlo a mi programa “Opiniones” del Canal 17 con el propósito de hablar de su país y el significado de que sus conciudadanos decidieran, aparentemente, romper con la versión más carnívora del peronismo, el kirchnerismo, y elegir a un individuo con las singularidades de Javier Milei.

Gasave, concluido el programa, me habló con mucho orgullo de su trabajo como director del Centro para la Prosperidad Global en la ONG, entidad que se dedica a producir investigaciones y propuestas de políticas públicas con el objetivo de promover sociedades más libres, pacíficas y prósperas, agregando que publican libros, artículos y una revista académica llamada The Independent Review, además de organizar eventos y conferencias, y difundir contenido educativo.

Por otra parte, la institución cuenta con un blog en español titulado “Voces de Libertad”, que ya lleva 20 años de existencia, y que trata con frecuencia algunos de los asuntos más álgidos del hemisferio, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, siendo, en todo lo que he visto, la libertad y la independencia de la persona el toque fundamental.

Me señaló que el enfoque de la entidad se basa en ideas de libre mercado, gobierno limitado, propiedad privada y estado de derecho, todo ello enmarcado en la tradición del liberalismo clásico o libertarismo, mientras que mantiene una distancia razonable de los partidos políticos, algo que me pareció muy sabio en estos tiempos tan peliagudos.

No recuerdo si fue en esa ocasión o después, que me habló de la probabilidad de que el Instituto celebrara un evento dedicado a Cuba; semanas después, me comentó que ya lo estaban organizando, que me invitaba al mismo y que le gustaría contar con otros cubanos de esta región.

Evidentemente, para el Independent Institute, los planes no demoran en convertirse en realidad, y los días 20 y 21 de abril efectuaron, junto al Phil Center for Private Enterprise de la Florida Atlantic University (FAU), en la ciudad de Boca Raton, la conferencia que titularon “El camino de Cuba hacia la libertad: un plan para una transición poscomunista".

El encuentro se celebró tal y como estaba previsto, y puedo decir con propiedad que quedé extremadamente satisfecho y lo mismo me ha expresado mi amigo y coparticiparte el doctor Daniel Pedreira, que se enfocó con el conocimiento que le caracteriza, en “la restauración del estado de Derecho en Cuba”, una tarea más que ardua después de 67 años de un coctel de dictadura y totalitarismo que ha lacerado hasta la raíz la nación cubana.

Durante el día y medio de encuentro, escuché a personas muy notables, como el constitucionalista argentino, quien conoce más de las cartas magnas de Cuba que muchos de nosotros, y el profesor Ricardo M. Rojas, también oí con extrema atención al periodista e investigador Carlos Mira, un profesional que sabe a fondo la maldad de la subversión castrista en todo el hemisferio , y a un tercer argentino, quien me distingue con su amistad desde hace muchos años, el director de Atlas, Martín Simonetta, que abordó el tema de las inversiones, la tecnología y el estado de derecho en la Cuba de mañana.

Por supuesto que había estadounidenses y de otros gentilicios de mucho talento que expresaron sus ideas sobre la Cuba del futuro junto a cubanos como el doctor Ricardo E. Calvo, un hombre con una pasión por todo lo que expresaba, no dudó que no derrumbaría los cimientos del edificio, y el empresario Nelson Fesas; opino que todos, sin excepción, estuvieron a la altura de lo que proyectó el Independent Institute bajo el liderazgo de la señora Mary Theroux, chairman y CEO de la organización, y Graham Walker, su presidente.

La noche final siempre la conservaré en mi memoria. Junto al doctor Calvo me confirieron una distinción que guardo con mucho cariño. Daniel Pedreira tradujo mis palabras, que solo pretendían expresar mi agradecimiento por la solidaridad de todos ante la tragedia de la Cuba eterna.

Conclusión

El artículo pone de relieve que la promoción de la libertad no es un esfuerzo aislado, sino un proceso que requiere articulación entre ideas, instituciones y personas. El Independent Institute, a través de su labor y eventos como el descrito, contribuye a mantener vivo el debate sobre el futuro de Cuba y otras naciones con desafíos similares. La construcción de sociedades libres y prósperas dependerá, en última instancia, de la capacidad de estos actores para traducir principios en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Autor

Pedro Corzo, Senior Fellow, MSI²

Pedro Corzo es un historiador, ensayista, periodista e intelectual público cubano, especializado en la historia política de Cuba y América Latina, con una trayectoria profesional que abarca varias décadas en investigación, medios de comunicación y producción documental. Es colaborador habitual de importantes medios en español como El Nuevo Herald, La Prensa, El Mundo y Montonero, así como de múltiples plataformas digitales centradas en el análisis político y la memoria histórica.

Corzo es conductor del programa Opiniones en WLRN Canal 17, donde dirige debates en profundidad sobre temas políticos y sociales contemporáneos. Ha producido 16 documentales históricos, entre ellos Zapata, Boitel vive, Los sin derechos, Muriendo a plazos y Las torturas de Castro, muchos de los cuales abordan la represión política, el exilio y la resistencia.

Es autor de 23 libros, entre ellos Guevara: Anatomía de un mito, El espionaje cubano en Estados Unidos y La República que perdimos, y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del PEN Club Cubano en el Exilio.

Descargo de responsabilidad

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com