jueves 28  de  agosto 2025
Shakira obtiene millones en ganancias con "Las Mujeres Ya No Lloran Tour"

Hasta la fecha, Shakira ha recaudado más de 250 millones de dólares en Estados Unidos, gracias a más de 2.5 millones de entradas vendidas

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Desde su arranque en febrero de 2025 en Río de Janeiro, la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira se ha consolidado como un fenómeno cultural y financiero sin precedentes. La cantante colombiana no solo ha cautivado a millones de fans en América, sino que también ha logrado cifras récord que la colocan entre las artistas más rentables de la década.

Hasta la fecha, Shakira ha recaudado más de 250 millones de dólares en Estados Unidos, gracias a más de 2.5 millones de entradas vendidas, posicionando su gira entre las 30 más taquilleras de la última década en el país.

En México, donde agotó 12 fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, las ganancias alcanzan aproximadamente 430 millones de pesos (unos 30 millones de dólares), cifra que seguirá creciendo a medida que avancen los shows restantes.

En América Latina, la gira ha generado más de 100 millones de dólares, con más de 1.3 millones de asistentes en 25 estadios, incluyendo llenos históricos en Paraguay, Uruguay y Colombia. En su país natal, Shakira se convirtió en la primera artista en presentarse en seis estadios diferentes durante una misma gira.

Impacto de la gira

El tour también ha beneficiado a las ciudades anfitrionas: Charlotte, Arlington y Detroit registraron incrementos de hospedaje superiores al 200%, y los anfitriones de Airbnb reportaron hasta 40% más en sus ingresos durante los días de concierto.

Con América prácticamente conquistada, Shakira prepara la siguiente etapa de la gira, que llegará a Europa y Asia en 2026, prometiendo superar aún más las cifras récord ya alcanzadas.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour confirma no solo la vigencia artística de Shakira, sino también su poder de convocatoria y el impacto millonario que puede generar en cada ciudad, consolidándola como una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos.

