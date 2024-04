El Deportivo: Sindicato de MLB culpa al reloj de pitcheo por lesiones de lanzadores

2) Verstappen retoma el camino del triunfo en Japón

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, estuvo en cabeza básicamente de principio a fin, salvo por un pequeño retraso tras una parada técnica. Le siguió su compañero Sergio Pérez — 12,5 segundos más atrás — y Carlos Sainz, de Ferrari. Sainz cruzó la línea de meta 20 segundos después del holandés. El tricampeón de la F1 vuelve a ser líder en el campeonato de este año y ha ganado 22 de las 26 carreras disputadas desde que comenzó la temporada 2023.

3) Sindicato de MLB culpa al reloj de pitcheo por lesiones de Eury Pérez y otros lanzadores

El líder del sindicato de peloteros de la MLB, Tony Clark, considera que la disminución del tiempo para que los pitchers hagan sus lanzamientos ha incidido en que varios se lesionen. Shane Bieber, de Cleveland; Spencer Strider, de Atlanta; el nicaragüense Jonathan Loáisiga, de los Yanquis de Nueva York; el dominicano Eury Pérez, de Miami, y Trevor Gott, de Oakland, figuran entre los lanzadores que se han lastimado el codo este año.

4) Liverpool perdona al Manchester United y deja al Arsenal en la cima de la Liga Premier

Un gol de Mohamed Salah a los 84 minutos rescató para Liverpool el empate 2-2 en la visita al Manchester United, resultado que dejó a Arsenal en la cima de la Liga Premier por tener una mejor diferencia de goles. Este desenlace mantiene abierta la carrera de tres, en la que también se encuentra el Manchester City, por el campeonato de la máxima división del fútbol en Inglaterra en la presente temporada.

5) Alcaraz enciende las alarmas en Montecarlo tras exhibir vendaje en una práctica

El español Carlos Alcaraz, de 20 años de edad, está exento de disputar la primera ronda y no jugaría en el torneo monegasco hasta martes o miércoles, frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (36º) o el italiano Luca Nardi (75º). La ATP no comunicó este domingo la lesión del jugador e indicó que no se sabrá hasta el lunes por la mañana si Alcaraz ha reservado o no una pista para entrenar ese día.