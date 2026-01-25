domingo 25  de  enero 2026
Gustavo Enrique lanza "Mi Venezuela": Un himno de fe y esperanza

El tema se convierte en un himno de aliento para millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país

Gustavo Enrique presenta su nueva canción, Mi Venezuela.

Gustavo Enrique presenta su nueva canción, "Mi Venezuela".

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El reconocido cantante y compositor Gustavo Enrique presenta su nueva canción "Mi Venezuela", una poderosa balada de fe y esperanza, inspirada en la promesa de Dios de restaurar lo que parecía perdido. A través de una letra profunda y conmovedora, el artista eleva un clamor por su país natal, Venezuela, reconociendo a Dios como sostén en el dolor y autor de un nuevo comienzo.

"Mi Venezuela" es mucho más que una simple canción. Es una declaración de fe que transmite un mensaje contundente: Dios no falla, Su palabra se cumple y Su obra será terminada.

Con frases como “Hay esperanza, mi patria avanza” y “Venezuela se levanta al creer”, el tema se convierte en un himno de aliento para millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país.

El tema no solo refleja la situación que atraviesa Venezuela, sino también el deseo de sus habitantes de restaurar lo perdido y encontrar una nueva esperanza. La canción invita a creer nuevamente, a dejar atrás el miedo y a levantar la voz con la certeza de que la promesa de Dios se cumplirá.

La canción articula un mensaje de fe y esperanza, apelando a la restauración, la identidad y la unidad, y se presenta como una propuesta de música cristiana inspiracional de raíz latina.

Con más de 20 años de carrera, Gustavo Enrique sigue expandiendo la cumbia urbana a nuevos mercados y llevando su música a escenarios de América Latina y Estados Unidos. A día de hoy, continúa siendo un referente en la música tropical y mantiene una activa agenda de nuevas producciones y colaboraciones internacionales.

Esta canción promete tocar corazones y seguir sembrando esperanza en todos aquellos que necesiten un recordatorio de la fidelidad de Dios.

Más sobre Gustavo Enrique

Gustavo Enrique es un destacado cantante y compositor venezolano, creador del género cumbia urbana, una innovadora fusión de la cumbia tradicional con ritmos afrocaribeños y sonidos urbanos. Desde muy joven, mostró una inclinación natural por la música tropical, siguiendo los pasos de su padre, quien también fue un influyente músico.

Inició su carrera profesional en 1991 con la orquesta La Misma Nota, donde recibió el prestigioso Mara de Oro como Solista Revelación del Año, así como la Orquídea de Oro con el tema “Perdí mi Juramento”. Más tarde, se destacó como solista en importantes agrupaciones de gaita venezolana como Cardenales del Éxito, Gran Coquivacoa y Pillopo.

En 1995, Gustavo se independiza y funda la orquesta Son de la Calle, alcanzando gran éxito en Venezuela y Colombia con temas como “Rico Jalaito”. Su carrera internacional se consolidó al trabajar con el sello Discos Fuentes, compartiendo escenario con artistas legendarios como Guaco, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón y Óscar D’León.

A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios y distinciones, incluyendo el Zuliano de Platino, Águila de Venezuela, Mara Internacional y reconocimientos de la Academia Latina de la Música. Su primer álbum “Que Vuelva” incluye colaboraciones con figuras internacionales como Óscar D’León, Beatriz Solís y su hija Sofía Quintero. En el 2022 graba la canción Siento junto al famoso trompetista Arturo Sandoval. Esta misma canción la grabó Mariana Seoane, lo que la convirtió en un éxito radial.

