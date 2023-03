JR Reyes, el 'motocross' mexicano que triunfa en Estados Unidos

“Realmente estoy muy agradecido por todos los triunfos que tuve como amateur y agradecido a todos los patrocinadores que me ayudaron y creyeron en mí todo este tiempo y más que nada muy agradecido con mis padres que siempre me apoyaron al 100% y nunca me dejaron solo en el proceso sin importar la situación, siempre empujándome a lograr mis sueños”, resaltó el joven.

Y añadió: “Espero tener una carrera profesional con muchos triunfos y poner a mi bandera en alto en las grandes ligas del motocross”.

JR Reyes es de los pocos mexicanos motociclistas profesionales que actualmente compite con frecuencia en grandes e importantes eventos a nivel nacional e internacional entre los que se encuentran: Loretta Lynn’s, mini O’s, monster cup, monster energy supercross.

Entre sus títulos como campeón están Latinoamérica 65cc 2013, 2do lugar MXGP 85cc 2015, 3ro Loretta Lynn’s 2020, y 2do lugar Loretta Lynn’s 2021.

“Esta es una carrera muy sacrificada, desde mis 12 años he estado fuera de casa, sin mis padres, viviendo solo en campamentos de motocross para mejorar, pero esto es parte del proceso y yo quiero lograr grandes cosas en el mundo deportivo”, expresó JR Reyes.

“Yo me moveré al 100% a monster energy supercross profesional en 2023 compitiendo en 250 East, eso es lo nuevo y en lo que me estoy enfocando este año. Me encanta convivir con mis fanáticos, me gusta inspirar a la gente y enseñar que todos tus sueños sí se pueden hacer realidad cuando te enfocas y pones de tu parte”, destacó.

