La Buena Noticia

La buena noticia: Maldivas, primer país en erradicar la transmisión maternoinfantil de tres enfermedades mortales

Un hito histórico para la salud mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que Maldivas se ha convertido en el primer país del mundo en eliminar por completo la transmisión maternoinfantil (TMI) de tres importantes enfermedades infecciosas: el VIH, la sífilis y la hepatitis B. Este reconocimiento marca un hito significativo en los esfuerzos mundiales de salud pública para erradicar las infecciones prevenibles en recién nacidos.

Según la OMS, este éxito radica en el sólido e integrado sistema de salud de Maldivas, que garantiza que más del 95% de las mujeres embarazadas reciban atención prenatal integral. Las mujeres embarazadas se someten a pruebas de detección sistemáticas de VIH, sífilis y hepatitis B al inicio del embarazo. Los recién nacidos reciben la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, seguida de un esquema de vacunación completo.

El Diario, edición semanal

Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas
Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas
El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

Datos del Ministerio de Salud del país muestran que, tanto en 2022 como en 2023, ningún bebé dio positivo por VIH o sífilis. Los expertos en salud han elogiado el modelo de Maldivas como un ejemplo de cómo la integración de la atención materno infantil con programas específicos para cada enfermedad puede generar resultados transformadores. La estrategia del país ha fusionado los servicios prenatales y neonatales con las pruebas y el tratamiento del VIH, la sífilis y la hepatitis B dentro de un marco único.

