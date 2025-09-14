La cantante Héli encabeza elenco del "Brazilian Day Miami" en la Calle Ocho fijado para el 19 de septiembre

En la Calle 8, el viernes 19 de septiembre, a partir de las 6 p.m., tendrá lugar un evento muy especial, con entrada gratuita. Se trata del “Brazilian Day Miami” , frente al Parque del Dominó. En la jornada habrá más de 40 expositores de productos típicos y una serie de actividades culturales que culminará con el concierto de la cantante Héli, originaria de Río de Janeiro.

La producción del “Brazilian Day Miami” estará a cargo de la organización de la intérprete, Radio Héli, y del Comisionado del Distrito de la Ciudad de Miami, Joe Carollo.

Héli es una destacada empresaria, artista y líder cultural brasileña, reconocida internacionalmente por su talento artístico y su visión emprendedora.

En el ámbito musical, ha representado a Brasil en importantes escenarios alrededor del mundo, conquistando audiencias en América, Europa y el Caribe. Su trayectoria ha sido reconocida por la prestigiosa BBC de Londres, que la destacó como una de las voces brasileñas más sobresalientes a nivel internacional. Además, fue ganadora de dos reality shows de música y actualmente forma parte del selecto grupo de jurados de los Latin GRAMMYs, consolidando su autoridad en la industria musical.

Como empresaria, Héli se ha dedicado a promover la cultura, la música y el emprendimiento brasileño en el exterior, liderando proyectos que impulsan la gastronomía, la artesanía, el turismo y la música de Brasil en diferentes mercados internacionales. Su capacidad de gestión y su enfoque visionario la han posicionado como una referente en la diplomacia cultural y en la creación de oportunidades de negocio sostenibles.

En el campo académico, Héli cuenta con una especialización en Liderazgo por la Universidad de Harvard, formación que le ha permitido fortalecer su papel como líder y multiplicar el impacto de sus iniciativas en el ámbito artístico, empresarial y comunitario.

Su carrera, marcada por la excelencia y la innovación, continúa inspirando a nuevas generaciones, proyectando la riqueza cultural de Brasil y dejando huella tanto en el escenario artístico como en el empresarial.

Para más información, llamar al 754-276-6361.

Visite la cuenta de la artista en Instagram.