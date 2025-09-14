lunes 15  de  septiembre 2025
MÚSICA

La cantante Héli encabeza elenco del "Brazilian Day Miami" en la Calle Ocho fijado para el 19 de septiembre

La producción estará a cargo de la organización de la intérprete, Radio Héli, y del Comisionado del Distrito de la Ciudad de Miami, Joe Carollo

La cantante brasileña Héli.

La cantante brasileña Héli.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En la Calle 8, el viernes 19 de septiembre, a partir de las 6 p.m., tendrá lugar un evento muy especial, con entrada gratuita. Se trata del “Brazilian Day Miami”, frente al Parque del Dominó. En la jornada habrá más de 40 expositores de productos típicos y una serie de actividades culturales que culminará con el concierto de la cantante Héli, originaria de Río de Janeiro.

La gran artista será acompañada por un grupo musical y varios colegas invitados.

Lee además
Espectáculo Caribe flotante.
MÚSICA

Músico honra sus raíces cubanas con "Caribe flotante"
El músico y cantautor Noel Schajris. 
MÚSICA

Noel Schajris: un viaje entre música, reencuentros y belleza

“Invito a mis compatriotas y a personas de todas las nacionalidades a festejar con nosotros en esta jornada tan bonita”, manifestó Héli, quien está radicada en Miami. “Invito a mis compatriotas y a personas de todas las nacionalidades a festejar con nosotros en esta jornada tan bonita”, manifestó Héli, quien está radicada en Miami.

La producción del “Brazilian Day Miami” estará a cargo de la organización de la intérprete, Radio Héli, y del Comisionado del Distrito de la Ciudad de Miami, Joe Carollo.

Embed

Héli es una destacada empresaria, artista y líder cultural brasileña, reconocida internacionalmente por su talento artístico y su visión emprendedora.

En el ámbito musical, ha representado a Brasil en importantes escenarios alrededor del mundo, conquistando audiencias en América, Europa y el Caribe. Su trayectoria ha sido reconocida por la prestigiosa BBC de Londres, que la destacó como una de las voces brasileñas más sobresalientes a nivel internacional. Además, fue ganadora de dos reality shows de música y actualmente forma parte del selecto grupo de jurados de los Latin GRAMMYs, consolidando su autoridad en la industria musical.

Como empresaria, Héli se ha dedicado a promover la cultura, la música y el emprendimiento brasileño en el exterior, liderando proyectos que impulsan la gastronomía, la artesanía, el turismo y la música de Brasil en diferentes mercados internacionales. Su capacidad de gestión y su enfoque visionario la han posicionado como una referente en la diplomacia cultural y en la creación de oportunidades de negocio sostenibles.

En el campo académico, Héli cuenta con una especialización en Liderazgo por la Universidad de Harvard, formación que le ha permitido fortalecer su papel como líder y multiplicar el impacto de sus iniciativas en el ámbito artístico, empresarial y comunitario.

Su carrera, marcada por la excelencia y la innovación, continúa inspirando a nuevas generaciones, proyectando la riqueza cultural de Brasil y dejando huella tanto en el escenario artístico como en el empresarial.

Para más información, llamar al 754-276-6361.

Visite la cuenta de la artista en Instagram.

Temas
Te puede interesar

La cantante Duina del Mar nos sumerge en el Pacífico con "La Corriente"

Estados Unidos y China pactan un "marco" para un acuerdo sobre TikTok

Reparar la médula espinal con estructuras impresas en 3D

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El subdirector del FBI Dan  Bongino durante un evento de recordación a las víctimas del 9/11. 
ASESINATO POLíTICO

El FBI investiga una posible "amplia red" que instigó a Tyler Robinson

Imagen referencial. 
JUSTICIA

Bancrédito demanda en tribunal de Miami-Dade a tres importantes firmas de abogados por negligencia