Un cirujano de 83 años revela las claves que, según él, podrían llevarnos a vivir 120 años

¿Puede el ser humano vivir más de 100 años? El doctor Fernando Lora, cirujano con más de 60 años de experiencia, cree que sí.

En este episodio del podcast, el especialista comparte una visión poco convencional sobre la medicina moderna, el uso de medicamentos, la alimentación y el envejecimiento. También cuestiona algunas recomendaciones nutricionales ampliamente aceptadas y sostiene que el exceso de carbohidratos, el estrés y ciertos hábitos modernos están detrás de muchas enfermedades.

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Durante la conversación, el médico explica por qué considera que la longevidad depende más del estilo de vida que de los tratamientos farmacológicos y expone su teoría sobre cómo alcanzar una vida más larga y saludable.

Sus planteamientos generan debate, especialmente cuando habla del colesterol, la dieta basada en carne, el impacto del azúcar y el papel del estrés en la salud física y mental.

Mira el episodio completo y conoce los argumentos de uno de los médicos más polémicos y experimentados de Bolivia.