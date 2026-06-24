miércoles 24  de  junio 2026
PODCAST

Un cirujano de 83 años revela las claves que, según él, podrían llevarnos a vivir 120 años

Este podcast aborda una perspectiva médica controversial sobre la alimentación, el estrés y el envejecimiento, explorando cómo alcanzar una vida más larga y saludable más allá de los 100 años.

Fernando Lora, cirujano con más de 60 años de experiencia

Fernando Lora, cirujano con más de 60 años de experiencia

IVÁN PEDRAZA / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

¿Puede el ser humano vivir más de 100 años? El doctor Fernando Lora, cirujano con más de 60 años de experiencia, cree que sí.

En este episodio del podcast, el especialista comparte una visión poco convencional sobre la medicina moderna, el uso de medicamentos, la alimentación y el envejecimiento. También cuestiona algunas recomendaciones nutricionales ampliamente aceptadas y sostiene que el exceso de carbohidratos, el estrés y ciertos hábitos modernos están detrás de muchas enfermedades.

Lee además
La actriz y publicista venezolana Jaidy Velázquez que comparte su historia como madre de Leonardo, un joven de 25 años dentro del espectro autista. video
PODCAST

Voces que transforman el autismo en un camino de amor e inclusión real
Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
URGENTE

Terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de Venezuela: reportes iniciales de daños y heridos

Durante la conversación, el médico explica por qué considera que la longevidad depende más del estilo de vida que de los tratamientos farmacológicos y expone su teoría sobre cómo alcanzar una vida más larga y saludable.

Sus planteamientos generan debate, especialmente cuando habla del colesterol, la dieta basada en carne, el impacto del azúcar y el papel del estrés en la salud física y mental.

Mira el episodio completo y conoce los argumentos de uno de los médicos más polémicos y experimentados de Bolivia.

Temas
Te puede interesar

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate

Panamá se ofrece a mediar entre EEUU y Cuba para un diálogo político

Congresistas del sur de la Florida y la Casa Blanca celebran triunfo de De la Espriella en Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
JUSTICIA

Expiloto cubano se declara no culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate

José Alejandro Ramírez, de 24 años.
SUCESO

Cubano enfrenta cargos por allanamiento armado tras disputa en vivienda de Miami

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

El presidente Donald J. Trump en una foto en la escalerilla del Air Force One.
CASA BLANCA

Trump rechaza firmar ley de vivienda hasta que se apruebe proyecto de ley SAVE

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
URGENTE

Terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de Venezuela: reportes iniciales de daños y heridos

Te puede interesar

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.
NEGOCIACIONES

Cae con fuerza el precio del barril de petróleo estadounidense

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jonathan David Muir Burgos, de 16 años.
CUBA

Excarcelan a adolescente detenido tras las protestas de Morón y recluido en una prisión para adultos

El secretario de Estados Marco Rubio.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio destaca la alianza de países del Golfo con EEUU en contra del régimen de Irán

El presidente Donald J. Trump en una foto en la escalerilla del Air Force One.
CASA BLANCA

Trump rechaza firmar ley de vivienda hasta que se apruebe proyecto de ley SAVE

Miami, Florida,  despliega lluvia de fuegos artificiales cada año.
SEQUÍA

Florida permite celebrar con fuegos artificiales el 250 aniversario de EEUU, pero exige cautela