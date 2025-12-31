Un novedoso playlist de música techno para una celebración inolvidable de Año Nuevo

Con beats hipnóticos, transiciones envolventes y una energía constante, este playlist está pensado para acompañar el conteo final y extender la fiesta hasta el amanecer.

La selección reúne sonidos actuales y clásicos renovados del techno, creando un viaje sonoro ideal para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente con euforia y conexión colectiva. Más que una simple lista de canciones, es una experiencia diseñada para transformar el Año Nuevo en una noche memorable, donde la música se convierte en el pulso de un nuevo comienzo.