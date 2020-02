"Ser tratados como si tuviéramos la peste no es lindo. Pero personalmente confío en los médicos italianos, porque son los mejores", dijo Patrizia Petracca a la agencia AFP.

fanaticos fútbol liga campeones captura video afp.jpg Los fanáticos no creen que el coronavirus pueda detener su pasión por el fútbol. CAPTURA DE VIDEO / AFP

El martes, algunas autoridades de la región habían reclamado que se prohibiera la llegada a sus municipios a casi 3.000 aficionados italianos por precaución.

"Creo que están exagerando. Por supuesto, la prevención está bien, por el amor de Dios, está muy bien. Pero están exagerando, porque no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco. Hay zonas de riesgo, pero están delimitadas, son pequeñas, así que no lo extendamos a toda Italia. Me parece exagerado", apuntó Claudio Pelloni.

"Cuando decidimos venir, nos dijeron que estábamos locos. Así que fuimos a comprar máscaras y eso es todo, aquí estamos", aseguró Juan, hincha del Barcelona.

El aumento de casos del nuevo coronavirus ha tenido consecuencias importantes para el deporte italiano, pero pese a los temores, ninguna enfermedad podrá detener la pasión de estos hinchas por su club.

La siguiente tabla ofrece información actualizada sobre la evolución del coronavirus a nivel global.