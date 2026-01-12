lunes 12  de  enero 2026
PUBLIRREPORTAJE

¿Y si el problema nunca fueron los conductores?

Una nueva plataforma de transporte compartido apuesta por la transparencia y un modelo centrado en quienes sostienen la economía gig

Eric Quintero, fundador Epic Rides.

Eric Quintero, fundador Epic Rides.

GUGU FILMS / Epic Rides
Epic Rides

Epic Rides

GUGU FILMS / Epic Rides
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI. En un mercado saturado de aplicaciones de transporte que priorizan el volumen y las ganancias corporativas, una nueva plataforma busca cambiar las reglas del juego desde la raíz. Epic Rides se presenta como una alternativa tecnológica de transporte compartido con un enfoque claro y poco común: poner a los conductores primero.

Con lanzamiento previsto para abril de 2026, Epic Rides apunta especialmente a comunidades multiculturales y a la fuerza laboral independiente que sostiene gran parte de la economía urbana en Estados Unidos, incluyendo a miles de conductores hispanos que, durante años, han expresado frustración ante sistemas poco transparentes y estructuras de ingresos impredecibles.

Lee además
Presentación oficial de Alex Bregman como nuevo jugador de los Medias Rojas de Boston
Béisbol

Cachorros de Chicago también se lleva al mejor Agente Libre del momento
Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINEMATOGRAPHY

The Miami Jewish Film Festival is here

Una plataforma nacida desde la experiencia real

Epic Rides no surge como una variación del modelo tradicional de rideshare, sino como una respuesta directa a sus fallas más señaladas: comisiones elevadas, reglas poco claras, cambios constantes en los pagos y escaso control del conductor sobre su propio trabajo.

La plataforma ha sido desarrollada con tecnología moderna y una estructura de ganancias sencilla, diseñada para que los conductores sepan exactamente cómo ganan, qué conservan y cómo funciona el sistema. Lejos de perseguir crecimiento acelerado, Epic Rides apuesta por la sostenibilidad, la confianza y la claridad.

“En lugar de optimizar la plataforma a costa del conductor, optimizamos el sistema para que funcione con las personas dentro de él”, explican desde la compañía.

Un fundador con una visión estructural

Al frente del proyecto se encuentra Eric Quintero, emprendedor que decidió replantear la lógica de la economía gig tras identificar un problema recurrente: el modelo no fallaba por quienes conducían, sino por la estructura que los rodeaba.

Su enfoque no fue realizar ajustes superficiales, sino construir una plataforma desde cero, basada en principios de transparencia y entendimiento mutuo. Su filosofía guía el desarrollo de Epic Rides:

“Si el sistema funciona para el conductor, todo lo demás sigue su curso.”

Bajo su liderazgo, Epic Rides se posiciona no solo como una aplicación, sino también como una propuesta de cambio en la forma en que las plataformas tecnológicas pueden operar de manera más justa e inteligente.

Tecnología con propósito comunitario

Epic Rides parte de una premisa fundamental: la innovación no es únicamente técnica, también es ética. Su misión incluye generar oportunidades de ingresos reales y sostenibles, reducir la complejidad innecesaria y ofrecer respaldo a comunidades que con frecuencia quedan relegadas por grandes corporaciones tecnológicas.

El lanzamiento comenzará con acceso anticipado para conductores fundadores y posteriormente se expandirá a mercados clave de Estados Unidos con fuerte presencia multicultural. El crecimiento, aseguran, será progresivo y consciente.

Más que transporte, un cambio de enfoque

En un contexto donde la economía independiente continúa creciendo, Epic Rides propone una alternativa basada en el respeto, la claridad y la colaboración. Para los conductores, representa mayor control y previsibilidad. Para los usuarios, un servicio sostenido por personas que trabajan dentro de un sistema más equilibrado. Para la industria, un recordatorio de que la tecnología también puede diseñarse pensando en las personas.

Más información en www.epicridesapp.com

Temas
Te puede interesar

Premios de poesía, narrativa y teatro en Miami

Conozca la programación del Miami Hispanic Cultural Arts Center

Miami se convierte en epicentro de apoyo a la transición democrática en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Te puede interesar

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)
BARATA

Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump