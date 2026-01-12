¿Y si el problema nunca fueron los conductores?

MIAMI . En un mercado saturado de aplicaciones de transporte que priorizan el volumen y las ganancias corporativas, una nueva plataforma busca cambiar las reglas del juego desde la raíz. Epic Rides se presenta como una alternativa tecnológica de transporte compartido con un enfoque claro y poco común: poner a los conductores primero.

Con lanzamiento previsto para abril de 2026, Epic Rides apunta especialmente a comunidades multiculturales y a la fuerza laboral independiente que sostiene gran parte de la economía urbana en Estados Unidos, incluyendo a miles de conductores hispanos que, durante años, han expresado frustración ante sistemas poco transparentes y estructuras de ingresos impredecibles.

Una plataforma nacida desde la experiencia real

Epic Rides no surge como una variación del modelo tradicional de rideshare, sino como una respuesta directa a sus fallas más señaladas: comisiones elevadas, reglas poco claras, cambios constantes en los pagos y escaso control del conductor sobre su propio trabajo.

La plataforma ha sido desarrollada con tecnología moderna y una estructura de ganancias sencilla, diseñada para que los conductores sepan exactamente cómo ganan, qué conservan y cómo funciona el sistema. Lejos de perseguir crecimiento acelerado, Epic Rides apuesta por la sostenibilidad, la confianza y la claridad.

“En lugar de optimizar la plataforma a costa del conductor, optimizamos el sistema para que funcione con las personas dentro de él”, explican desde la compañía.

Un fundador con una visión estructural

Al frente del proyecto se encuentra Eric Quintero, emprendedor que decidió replantear la lógica de la economía gig tras identificar un problema recurrente: el modelo no fallaba por quienes conducían, sino por la estructura que los rodeaba.

Su enfoque no fue realizar ajustes superficiales, sino construir una plataforma desde cero, basada en principios de transparencia y entendimiento mutuo. Su filosofía guía el desarrollo de Epic Rides:

“Si el sistema funciona para el conductor, todo lo demás sigue su curso.”

Bajo su liderazgo, Epic Rides se posiciona no solo como una aplicación, sino también como una propuesta de cambio en la forma en que las plataformas tecnológicas pueden operar de manera más justa e inteligente.

Tecnología con propósito comunitario

Epic Rides parte de una premisa fundamental: la innovación no es únicamente técnica, también es ética. Su misión incluye generar oportunidades de ingresos reales y sostenibles, reducir la complejidad innecesaria y ofrecer respaldo a comunidades que con frecuencia quedan relegadas por grandes corporaciones tecnológicas.

El lanzamiento comenzará con acceso anticipado para conductores fundadores y posteriormente se expandirá a mercados clave de Estados Unidos con fuerte presencia multicultural. El crecimiento, aseguran, será progresivo y consciente.

Más que transporte, un cambio de enfoque

En un contexto donde la economía independiente continúa creciendo, Epic Rides propone una alternativa basada en el respeto, la claridad y la colaboración. Para los conductores, representa mayor control y previsibilidad. Para los usuarios, un servicio sostenido por personas que trabajan dentro de un sistema más equilibrado. Para la industria, un recordatorio de que la tecnología también puede diseñarse pensando en las personas.

