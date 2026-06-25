jueves 25  de  junio 2026
POLÍTICA

Abelardo De la Espriella da un mes a los grupos armados para someterse a la justicia

El presidente electo de Colombia anunció que pondrá fin a la política de "paz total" y advirtió que su gobierno no negociará con organizaciones criminales

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ— El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio este jueves un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia y dejó claro que su gobierno romperá con la política de "paz total" impulsada por el presidente saliente, Gustavo Petro, al descartar nuevas negociaciones y cualquier tipo de concesión a las organizaciones criminales.

Las declaraciones fueron formuladas tras recibir la credencial que lo acredita oficialmente como mandatario electo, luego del escrutinio que confirmó su victoria en la segunda vuelta presidencial del domingo.

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Ultimátum a los grupos ilegales

La seguridad será el principal desafío para la nueva administración, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en medio de un escenario marcado por el recrudecimiento de la violencia, el fortalecimiento de las estructuras criminales y los cuestionamientos de la oposición a la estrategia de seguridad del gobierno de Petro.

"A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento", afirmó De la Espriella.

"En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables", agregó el mandatario electo, al anunciar que pondrá fin a los diálogos adelantados por la administración saliente con guerrillas y otros grupos armados.

Ruptura con la estrategia de Petro

Con las consignas "¡Viva Cristo Rey!" y "¡Firme por la Patria!", De la Espriella inició un discurso en el que prometió restablecer el principio de autoridad y fortalecer el Estado de derecho.

Conocido como "El Tigre", el abogado de 47 años cimentó su campaña en una fuerte crítica a las políticas del gobierno de Petro, especialmente a la estrategia de "paz total", que buscó negociar con guerrillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico sin alcanzar el desarme de esos grupos.

El presidente electo sostiene que Colombia debe recuperar el control territorial mediante la aplicación estricta de la ley y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Cooperación con Estados Unidos e Israel

De la Espriella aseguró que su administración estará regida por el "imperio de la ley" y anunció una estrecha cooperación con Estados Unidos e Israel para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

El futuro mandatario afirmó que su victoria representa un rechazo de los colombianos a la política tradicional.

"Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento (...) No los defraudaré", declaró.

Los desafíos del nuevo gobierno

Aunque construyó su candidatura con un discurso antisistema, De la Espriella recibió el respaldo de diversos sectores de la oposición colombiana durante la campaña.

Su mandato, que se extenderá hasta 2030, comenzará con importantes desafíos, entre ellos el deterioro de la seguridad, el creciente déficit fiscal y la polarización política que deja el gobierno de Gustavo Petro.

El presidente electo reiteró que una de sus primeras decisiones será redefinir la estrategia de seguridad del Estado, con el objetivo de enfrentar a los grupos armados mediante operaciones de fuerza y el sometimiento a la justicia, en sustitución de los procesos de negociación impulsados por la administración saliente.

FUENTE: Con información de AFP

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